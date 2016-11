Kurz vor Derby: Gladbach an Ex-Kölner dran?

Liebäugelt mit einer Rückkehr in die Bundesliga: Kevin Wimmer

Pünktlich zum anstehenden Rheinderby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln taucht nun ein Gerücht auf, das die Fohlen mit einem früheren Geißbock-Star in Verbindung bringt.

Wie der "Express" am Donnerstag berichtet, sind die Gladbacher an den Diensten des Österreichers Kevin Wimmer interessiert. Der Innenverteidiger, der aktuell bei den Tottenham Hotspurs unter Vertrag steht, soll mit seiner Situation auf der Insel unzufrieden sein und mit einer Rückkehr in die Bundesliga liebäugeln. In der laufenden Spielzeit kam der 24-Jährige, der im Sommer 2015 von Köln nach London gewechselt war, erst in drei Pflichtspielen zum Einsatz.

Bei den Borussen sinken derweil die Hoffnungen, ihr Abwehrjuwel Andreas Christensen von seinem Stammverein FC Chelsea loseisen zu können. Sportdirektor Max Eberl soll sich bereits auf der Suche nach Alternativen befinden und dabei dem "Express" zufolge auf Wimmer gestoßen sein.

Schwierig macht die Personalie, dass der EM-Teilnehmer erst kürzlich bis 2021 in Tottenham verlängert hat. Entsprechend saftig dürften mögliche Ablöseforderungen des derzeitigen Fünften der Premier League ausfallen. Dank der Einnahmen aus der Champions League dürften die Gladbacher allerdings in der Lage sein, Geld in die Hand zu nehmen, um den Kader zu verstärken - vielleicht sogar schon im Winter.