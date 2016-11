Hinteregger: Schnelles Comeback mit Maske

Hinteregger könnte schon am Samstag auflaufen

Österreichs Teamspieler Martin Hinteregger strebt nach seinem am Samstag erlittenen Nasenbeinbruch ein schnelles Comeback an. Der Innenverteidiger des deutschen Bundesligisten FC Augsburg war am Mittwoch mit einer Schutzmaske bereits wieder auf dem Trainingsplatz zu sehen und könnte eventuell schon am Samstag im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln zum Einsatz kommen.

"Martin hat einen glatten Nasenbeinbruch. Das heißt, er muss nicht operiert werden, bekommt aber eine Gesichtsmaske. Sobald die Schwellung abgeheilt ist, kein Verletzungsrisiko mehr besteht und die Maske sitzt, wird er wieder mit ins Mannschaftstraining einsteigen können", hatte Trainer Dirk Schuster am Dienstag gesagt. Hinteregger hatte die Gesichtsverletzung am Samstag beim 0:0 gegen Hertha BSC erlitten.

