Duisburg patzt erneut - Osnabrück holt auf

Der MSV Duisburg setzt in der 3. Liga seine Negativserie fort

Der MSV Duisburg führt die Tabelle der 3. Liga weiter an, blieb aber zum fünften Mal in Folge ohne Sieg. Die Zebras mussten sich nach zuvor vier Ligaspielen ohne Tor gegen den VfR Aalen mit einem 2:2 (1:0) begnügen.

Mit 28 Punkten schloss der VfL Osnabrück nach einem 3:0 (2:0) im Topspiel gegen Aufsteiger Sportfreunde Lotte (25 Punkte) zum MSV auf. Der Hallesche FC (25) verpasste den Sprung auf Rang zwei durch eine 0:1 (0:1)-Niederlage im Derby beim 1. FC Magdeburg (24).

Erneut ohne Sieg blieb der SC Paderborn beim 1:1 (0:1) gegen Fortuna Köln (24). Die Ostwestfalen hatten sich am vergangenen Sonntag von Trainer René Müller, doch auch unter Interimscoach Florian Fulland gab es keinen Sieg.

Die Paderborner, die vor zwei Jahren noch in der Bundesliga waren, können am Sonntag auf einen Abstiegsplatz abrutschen. Hamdi Dahmani (19.) traf für Köln, Zlatko Dedič (87.) rettete den Ostwestfalen wenigstens einen Zähler. Köln beendete das Spiel nach Gelb-Rot gegen Christopher Theisen (90.+2/wiederholtes Foulspiel) in Unterzahl.

Sowislo schießt goldenes Derby-Tor und fliegt

In Duisburg brachte Kingsley Onuegbu (32.) die Gastgeber in Führung. Matthias Morys (62.) und Alexandros Kartalis (71.) drehten aber zwischenzeitlich die Partie, ehe Zlatko Janjić (78.) den MSV vor dem Verlust der Tabellenführung bewahrte.

Osnabrück setzte sich gegen Pokal-Achtelfinalist Lotte durch Treffer von Kwasi Okyere Wriedt (15.) und Halil Savran (26.) durch, hinzu kam ein Eigentor von Nico Neidhart (65.).

Marius Sowislo (9., Foulelfmeter) schoss Magdeburg zum Derbysieg gegen Halle. Sowislo sah wegen wiederholten Foulspiels (73.) die Gelb-Rote Karte, bei den Gästen ereilte Dominique Fennell (85.) das gleiche Schicksal.

Auf Rang drei verbesserte sich der Chemnitzer FC (26) durch ein 2:1 (1:0) bei Rot-Weiß Erfurt. Holstein Kiel bezwang Jahn Regensburg mit 2:1 (0:0). Werder Bremen II holte beim 1:0 (0:0) gegen die SG Sonnenhof Großaspach wichtige Punkte im Abstiegskampf. Zum Auftakt des 16. Spieltags hatten sich der SV Wehen Wiesbaden (19) und Hansa Rostock (23) am Freitagabend 1:1 getrennt.

Am Sonntag erwartet der FSV Zwickau im Kellerduell Preußen Münster, Schlusslicht FSV Mainz 05 II trifft auf Zweitliga-Absteiger FSV Frankfurt.