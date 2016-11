BVB und HSV an Top-Talent interessiert?

Ronald Matarrita soll beim BVB und beim HSV auf dem Zettel stehen

Kommt es zu einem Wettbieten zwischen Borussia Dortmund und dem Hamburger SV? Angeblich sind beide Bundesligisten an einem hochtalentierten 22-jährigen Costa Ricaner interessiert, der noch in den USA unter Vertrag steht.

Wie die argentinische Zeitung "La Nación" berichtet, sind sowohl die Dortmunder als auch die Hanseaten an einer Verpflichtung von Ronald Matarrita interessiert. Der technisch versierte und zweikampfstarke Linksfuß steht seit Beginn des Jahres beim MLS-Klub New York City FC unter Vertrag, die Hälfte der Transferrechte liegen jedoch noch bei seinem Heimatverein LD Alajuelense.

LD-Präsident Raul Pinto bestätigte nun gegenüber "La Nación", dass die beiden Bundesligisten an seinem ehemaligen Spieler interessiert sind. "Das, was zurzeit berichtet wird, scheint zu stimmen", erklärte Pinto, der gleichzeitig klarstellte: "Wir haben keinen Zugang zu den Angeboten, der Verkauf liegt allein in den Händen von New York City. Wir besitzen zwar 50 Prozent der Transferrechte, jede Art von Verhandlung läuft aber über New York."

Ablösesumme zwischen zwei und drei Millionen Euro

Sollten der BVB oder der HSV den Zuschlag bekommen, ist offenbar eine Ablösesumme in Höhe von zwei bis drei Millionen Euro fällig. Pinto hofft, dass der Transfer bereits im Januar vollzogen wird. Für Alajuelense wäre ein schneller Transfer nötig, um die finanziellen Verbindlichkeiten noch vor dem Start der neuen Saison zu mindern, heißt es.

Mit Matarrita würden Dortmund oder Hamburg einen Spieler bekommen, der sowohl als Außenverteidiger als auch im linken Mittelfeld eingesetzt werden kann. Der 22-Jährige verfügt zudem bereits über internationale Erfahrung. Neben den Ligaspielen in der MLS und Primera División (Costa Rica) lief der 1,75 m große Linksfuß auch schon 17 Mal für die Nationalmannschaft Costa Ricas auf.