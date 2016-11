Bericht: Arsenal will Leipzigs Erfolgscoach

Ralph Hasenhüttl wird mit dem FC Arsenal in Verbindung gebracht

Ralph Hasenhüttl von RB Leipzig leistet in der ersten und zweiten Bundesliga seit einigen Jahren herausragende Arbeit. Seine Erfolge wecken immer mehr Begehrlichkeiten. Jetzt sogar bei einem englischen Top-Team.

Der Cheftrainer des Sensations-Tabellenführers aus der Bundesliga wird von der englischen Zeitung "The Sun" mit dem englischen Spitzenteam FC Arsenal in Verbindung gebracht. Der Klub um die deutschen Weltmeister Shkodran Mustafi und Per Mertesacker soll Interesse an dem 49-jährigen Österreicher bekundet haben.

Beim Londoner Verein hat bereits seit 1996 Trainerlegende Arsène Wenger das Sagen auf der Trainerbank, feierte mit den Gunners große Erfolge wie die Meisterschaften 1998, 2002 und 2004 sowie sechs FA-Cup-Siege.

Laut der englischen Gazette soll es zwischen Wenger und Arsenal noch keine konkreten Verhandlungen über eine Ausweitung des nur noch bis Sommer 2017 laufenden Vertrages gegeben haben. Bei einem möglichen Ende der großen Wenger-Ära in der englischen Hauptstadt soll es einen größeren Kandidaten-Pool mit potentiellen Nachfolgelösungen geben. Einer dieser Nachfolgekandidaten soll demnach Ralph Hasenhüttl sein.

Neben Hasenhüttl auch Vieira und Simeone als Kandidaten gehandelt

Der gebürtige Grazer hat sich im deutschen Fußball in den vergangenen Jahren einen großen Namen erarbeitet. Nachdem ihm 2015 mit dem FC Ingolstadt der Aufstieg in die Bundesliga gelang, feierte er mit den Schanzern nach einer äußerst erfolgreichen Saison sensationell den vorzeitigen Klassenerhalt. Als noch herausragender wird die derzeitige Performance seines neuen Teams RB Leipzig angesehen, die nach zwölf Spieltagen im Oberhaus das Tableau noch vor Rekordmeister Bayern München anführen.

Neben Ralph Hasenhüttl werden in der Zeitung "The Sun" auch noch Ex-Arsenal-Kapitän Patrick Vieira und Atlético-Erfolgstrainer Diego Simeone als Anwärter auf den Teammanagerposten bei den Gunners gehandelt.