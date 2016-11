Bericht: Schalke heiß auf Napoli-Ass

Napolis Manolo Gabbiadini (l.) soll das Interesse des FC Schalke geweckt haben

Zwölf Spiele ohne Niederlage, die letzten fünf Partien sogar gewonnen: Beim FC Schalke 04 strahlt die königsblaue Sonne aktuell mit jedem Honigkuchenpferd um die Wette. Den Rückenwind wollen die Knappen nun offenbar nutzen, um einen italienischen Nationalspieler in den Kohlenpott zu locken.

Manolo Gabbiadini vom SSC Neapel ist laut dem italienischen TV-Sender "Mediaset" in den Fokus der Schalker gerückt. Der 25-Jährige, der bei Napoli-Coach Maurizio Sarri häufig nur die zweite Geige spielt, könnte in Gelsenkirchen die Lücke füllen, die die schwere Verletzung von Youngster Breel Embolo gerissen hat.

Die kolportierte Ablöseforderung scheint allerdings wenig realistisch. "Mediaset" zitiert den Experten Claudio Raimondi, der ein Gebot von Christian Heidel und Co. über 20 Millionen Euro in den Raum stellt. Dieses werde bald offiziell gemacht, heißt es in dem Bericht. Transfer-Insider Niccolo Ceccarini schlägt gegenüber "Radio - Kiss Kiss Napoli" in die selbe Kerbe: "Gabbiadini wird höchstwahrscheinlich ins Ausland verkauft. Valencia ist dran, aber auch Everton, Schalke und andere Vereine. Die verbleibenden Spiele bis Weihnachten könnten noch einiges ändern."

Gabbiadini: Kein Mann für 90 Minuten?

In der laufenden Spielzeit stand Gabbiadini, dessen Vertrag 2019 ausläuft, in 14 Partien für den SSC auf dem Rasen, wurde jedoch nur einmal nicht ein- oder ausgewechselt. 90 Minuten spielte der Angreifer dennoch nicht: Beim Sieg in Crotone sah er nach 31 Minuten die Rote Karte.

Kein Wunder also, dass Napoli sich seinerseits bereits nach Alternativen umsehen und dabei fest mit den Einnahmen aus einem Gabbiadini-Verkauf planen soll. Auf der Liste der Blauen sollen dabei Sassuolos Gregoire Defrel, Simone Zaza oder Luis Muriel stehen.

In seiner Karriere bringt es der Gabbiadini bislang auf 155 Erstligaspiele, in denen er 36 Treffer erzielte. Zudem traf der sechsmalige Nationalspieler der Azzurri sieben Mal in 16 Einsätzen auf internationalem Parkett und erzielte sieben Pokaltore. Statistiken, die nicht unbedingt nahelegen, dass Schalke wirklich bereit ist, sehr tief in die Tasche zu greifen. Ganz neu sind die Gerüchte zudem nicht. Bereits im Sommer soll S04 Gabbiadini ins Visier genommen haben.