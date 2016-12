BVB nach Borussen-Duell wieder auf Kurs

Łukasz Piszczek erzielte einen Treffer für Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach

Borussia Dortmund hat nach dem Rundumschlag seines Trainers Thomas Tuchel einen beruhigenden Sieg gefeiert und die Sorgen von Borussia Mönchengladbach verschlimmert.

Der BVB gewann das Borussen-Duell des 13. Spieltags mit 4:1 (2:1), die Dortmunder Heimserie hielt somit auch im 28. Spiel in Folge ohne Niederlage. Der BVB orientiert sich wieder in Richtung erneute Champions-League-Qualifikation, für die Gladbacher dagegen wird die Lage nach dem achten Spiel in Serie ohne Sieg haarig.

Auch die frühe Führung durch Raffael (6.) half den Gästen nicht, ihre notorische Auswärtsschwäche zu bekämpfen. Eine Minute später stand es bereits 1:1 - Pierre-Emerick Aubameyang, Dortmunds Torjäger vom Dienst, hatte sein 14. Saisontor erzielt. Das 2:1 köpfte Lukasz Piszczek ebenfalls noch in der turbulenten Anfangsphase (15.), Ousmane Dembélé (64.) und wiederum Aubameyang (68.) legten vor 81.360 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park nach.

Als beide Mannschaftsbusse es mit Polizei-Eskorte durch den Stau zum Stadion geschafft hatten, überraschte Tuchel mit zwei Personalien: Mario Götze und Julian Weigl saßen auf der Bank. Dafür stand Nuri Sahin in der Dortmunder Elf, bis er in der 36. Minute angeschlagen vom Platz humpelte. Zuvor war er in dieser Saison ohne Bundesliga-Minute gewesen.

Gladbach mutig, offensiver Beginn beider Teams

Gladbach setzte auf eine nominell offensive Aufstellung mit Lars Stindl, Mahmoud Dahoud, Thorgan Hazard und Raffael. Hinten sollte eine Fünferkette absichern, was sie allerdings immer wieder nicht tat - so auch bei Aubameyangs Ausgleich, den die sehr starken Dembélé und Marco Reus einleiteten. Das 0:1 hatte Marc Bartra Raffael mit einer ganz schwachen Kopfballabwehr aufgelegt.

Der spanische BVB-Innenverteidiger durfte dafür nach einem Eckball Dembélés von rechts das 2:1 für Piszczek vorbereiten, wieder weitgehend unbedrängt von der Defensive der Gäste, die noch mehrmals Glück gegen Reus, Matthias Ginter und Aubameyang (33./56.) hatten. Die Gladbacher wirkten fahrig und verunsichert, und das gegen eine Dortmunder Mannschaft, die trotz Überlegenheit ebenfalls nicht viel Souveränitat ausstrahlte. Die hätte das 3:1 kurz nach der Pause bringen können - aber Reus stand gegen seinen Ex-Klub klar im Abseits (50.).

Dembélé krönt seine Leistung

So aber blieb Gladbach im Spiel, in einer guten Phase war der Ausgleich zweimal nah. Erst rettete Sokratis für den BVB in höchster Not, nach dem folgenden Eckball köpfte Andreas Christensen knapp über das Tor (beide 54.).

Das Bemühen war auch danach da, andererseits drohte der Knockout - der BVB aber blieb fahrlässig in der Chancenverwertung, bis Dembélé seine Leistung krönte.