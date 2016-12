Video-Referees bei Klub-WM im Einsatz

Wer holt diesmal die Trophäe bei der Klub-WM?

Der Fußball-Weltverband setzt ab Donnerstag bei der Club-WM in Japan erstmals in einem FIFA-Bewerb den Video-Schiedsrichter ein. Der Assistent der Referees soll anhand von TV-Bildern aus allen Perspektiven bei spielentscheidenden Fehlern eingreifen. Das teilte die FIFA am Mittwoch auf ihrer Homepage mit.

Seine FIFA-Premiere wird der Video-Assistent damit am Donnerstag in der Erstrundenpartie zwischen den Kashima Antlers und Auckland City in Yokohama erleben. "Das stellt einen großen Schritt nach vorn beim Testen dieser Technologie dar", sagte der frühere niederländische Nationalspieler Marco van Basten, der Chef für Technische Entwicklung der FIFA.

