Perfekt! Wolfsburg verpflichtet Bazoer

Riechedly Bazoer verstärkt den VfL Wolfsburg zur Rückserie

Endlich wieder gute Neuigkeiten für die Fans des VfL Wolfsburg: Die Niedersachsen haben die Verpflichtung des niederländischen Nationalspielers Riechedly Bazoer unter Dach und Fach gebracht

Wie die Wölfe am Mittwoch bestätigten, einigten sie sich mit dem 20-Jährigen auf einen Vertrag bis 2021. Die Ablösesumme liegt laut übereinstimmenden Medienberichten bei zwölf Millionen Euro. Nach dem Ende der Winterpause wird Bazoer zur Mannschaft stoßen.

"Wir haben uns schon lange mit Riechedly Bazoer beschäftigt und sind nun sehr froh, dass er sich trotz weiterer namhafter Angebote für den VfL Wolfsburg entschieden hat – und das auch langfristig. Er steht erst am Anfang seiner Karriere und wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen wird", erklärte der sportliche Leiter des VfL, Olaf Rebbe.

Valérien Ismaël zeigte sich nach dem Vollzug ebenfalls sehr zufrieden und setzt zudem große Hoffnung in den Neuen: "Ich kenne Riechedly Bazoer gut und bin von seinen Qualitäten absolut überzeugt. Er passt hervorragend in die Mannschaft und kann mithelfen, den VfL wieder in die Erfolgsspur zu bringen.“

Zahlreiche Interessenten

Mit dem 20-Jährigen holt sich der VfL einen Spieler ins Boot, der in der jüngsten Vergangenheit angeblich von mehr als 20 Vereinen beobachtet wurde. Genannt wurden in dem Zusammenhang unter anderem Juventus Turin, der FC Arsenal, Everton, Rom und Liverpool.

Bei Ajax-Coach Peter Bosz war der Youngster zuletzt etwas in Ungnade gefallen und kam kaum noch zum Einsatz. Er wolle nur auf Spieler setzen, die voll auf die nächsten wichtigen Partien fokussiert seien, erklärte Bosz - und stieß die Tür für einen Verkauf Bazoer weit auf. Für Ajax absolvierte Bazoer in den letzten drei Jahren insgesamt 105 Pflichtspiele in der ersten und zweiten Mannschaft und schoss neun Tore.