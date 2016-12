Medien: BVB und Wolfsburg an Wimmer dran

Ist Kevin Wimmer bald wieder in der Bundesliga zu sehen?

Kevin Wimmer steht womöglich vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Bei Tottenham Hotspur ist der 24-Jährige nicht glücklich. Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg sollen Interesse haben.

Das Problem an der White Hart Lane: Wimmer bekommt kaum Einsatzzeit. Der Ex-Kölner ist in der Innenverteidigung der Spurs nur die Nummer vier hinter Toby Alderweireld, Jan Vertonghen und Eric Dier. Gerade einmal magere fünf Einsätze stehen in der aktuellen Spielzeit zu Buche.

Eine enttäuschende Situation für den Österreicher, der in der letzten Spielzeit den verletzten Vertonghen vertrat und erst im Juli einen neuen Fünf-Jahres-Vertrag unterzeichnete.

Trotz der Verbannung auf die Bank mangelt es nicht an Interessenten für Wimmer. Wie der "London Evening Standard" berichtet, ist Borussia Dortmund ein ganz heißer Kandidat. Demnach beobachtet der aktuelle Tabellenvierte des deutschen Oberhauses genau die Entwicklung des Abwehrmannes.

Auch Wolfsburg und Southampton im Rennen

Bei den Schwarz-Gelben ist Wimmer ein möglicher Kandidat für die Verstärkung der schwachen Defensive. In bislang 16 Bundesligapartien kassierten die Dortmunder bereits 19 Gegentore.

Doch der BVB ist augenscheinlich nicht der einzige Bundesligist, der seine Fühler nach Wimmer ausstreckt. Der VfL Wolfsburg scheint ebenfalls über eine Verpflichtung nachzudenken.

Die Autostädter müssen in der Winterpause den tiefen Fall vom Champions-League-Viertelfinalisten der Vorsaison zum Tabellen-13. verdauen. Ein Transfer von Wimmer scheint da genau richtig zu kommen. Zumal durch den fast sicheren Abgang von Julian Draxler Kapital frei würde.

Doch die beiden deutschen Vereine müssen mit Konkurrenz von der Insel rechnen. Denn auch der FC Southampton hat Handlungsbedarf in der Abwehr und könnte Wimmer demnächst ein Angebot unterbreiten.