Halilović: Spanien-Klubs stehen Schlange

Alen Halilović zieht es zurück nach Spanien

Nachdem spanische Medien schon berichteten, dass Alen Halilović seinen Ex-Verein FC Barcelona um eine Rückholaktion gebeten hat, gibt es jetzt weitere Interessenten für den Kroaten.

Laut Informationen der spanischen Sportzeitung "AS" sind gleich drei Klubs aus der Primera División an einem Transfer von Halilović interessiert. Celta Vigo, Villarreal CF und Espanyol Barcelona sollen sich bereits nach einer sechsmonatigen Leihe erkundigt haben. In Spanien genießt der feine Techniker nach zwei Jahren beim FC Barcelona inklusive einer einjährigen Leihe zu Sporting Gijón weiterhin einen hervorragenden Ruf.

Fest steht, dass der neunfache Nationalspieler keine Zukunft im HSV-Dress hat. Zuletzt hatte der Spieler selbst seinen "schweren Stand" an der Elbe beklagt. Mit Trainer Gisdol sei es mehrmals zu Kommunikationsproblemen gekommen. Seit dem achten Spieltag wurde Halilović beim Bundesliga-Dino nicht mehr eingesetzt.

"Schaufenster" Primera División?

Demnach dürften die Hamburg-Verantwortlichen froh über jeden potenziellen Interessenten sein. Mit einem Leihgeschäft hätten die Rothosen immerhin die Möglichkeit, ihren Transfer-Flop im "Schaufenster" Primera División zu bewerben. Zuletzt war auch über eine mögliche Rückkaufoption des FC Barcelona in Höhe von 10 Millionen Euro spekuliert worden. Neben Vigo, Villarreal und Espanyol gelten auch Sporting Gijón und AEK Athen als mögliche Halilović-Ziele.

Für fünf Millionen Euro war der "Balkan-Messi" im vergangenen Sommer an die Elbe gewechselt. Nach gerade einmal 164 Minuten im HSV-Trikot hoffen nun wohl beide Seiten, dass man im Winter getrennte Wege gehen kann.