Frankfurt-Schock bei Test-Pleite

Fabian Schleusener fehlt dem FSV Frankfurt die restliche Saison

Der FSV Frankfurt muss voraussichtlich bis zum Saisonende auf seinen Leistungsträger Fabian Schleusener verzichten.

Der 25-Jährige zog sich am Samstag im Testspiel gegen die Würzburger Kickers (0:6) einen Kreuzbandriss zu. Das ergaben Untersuchungen am Montag. Der Angreifer stand in 18 von 19 Liga-Partien in der Startelf des Absteigers und erzielte acht Tore.

"Ich hatte mich bereits auf die Rückrunde gefreut, jetzt kann ich dem Verein nicht weiterhelfen. Meinen Mannschaftskollegen wünsche ich einen guten Start und werde mich nun auf meine Rehamaßnahmen konzentrieren. Ich glaube fest daran, dass ich das schaffe und noch besser zurückkehre", kommentierte Schleusener sein Unglück.

"Das ist natürlich sehr, sehr bitter, sowohl für Fabian Schleusener als auch für den Verein", wird FSV-Sportdirektor Roland Benschneider auf der Homepage der Hessen zitiert.