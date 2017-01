Stürmersuche: Diese Top-Talente will der BVB

Kasper Dolberg (l.) und Kylian Mbappé (r.) sollen auf der Liste des BVB stehen

Borussia Dortmund wird mit Adrián Ramos aller Wahrscheinlichkeit nach seinen Ersatzstürmer hinter Superstar Pierre-Emerick Aubameyang nach China verlieren und dann nur noch mit einem Stürmer dastehen. Deswegen ist der BVB bereits auf der Suche nach jungen Alternativen.

Noch im Winter könnten die Verantwortlichen auf dem Markt aktiv werden. Immerhin hätte der Verein frische elf Millionen Euro aus dem Ramos-Transfer in der Hand. "Wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann ja", sagte Trainer Thomas Tuchel: "Wenn nicht, ist alles gut. Ich möchte das jetzt nicht zu endgültig beantworten, sonst hat man hinterher das Gefühl, ich hätte die Unwahrheit erzählt, wenn doch noch etwas passiert."

Dabei könnten die Schwarz-Gelben in Monaco bei einem der teuersten U19-Spieler der Welt fündig geworden sein. Nach einem Bericht der "Fussball Bild" soll der 18-Jährige Kylian Mbappé vom AS Monaco auf der Scouting-Liste des BVB stehen. Der drittwertvollste Mittelstürmer der Welt seiner Altersklasse hat einen Marktwert von knapp zehn Millionen Euro. Seit Dezember 2015 läuft der Franzose für die erste Mannschaft der Monegassen auf, in dieser Saison erzielte er bereits drei Tore und gab sechs Vorlagen.

Ein weiterer Spieler der Borussen-Begierde soll der 19-jährige Däne Kasper Dolberg von Ajax Amsterdam sein. Der 1,87 Meter große Mittelstürmer spielt seit 2015 in der niederländischen Hauptstadt und rückte zur laufenden Saison in den Profikader des Rekordmeisters auf. In 17 Spielen erzielte Dolberg beachtliche acht Treffer.

Auch in der Youth League machte er bereits auf sich aufmerksam als er beim 2:0-Sieg über den Dortmunder Ruhrpottrivalen FC Schalke 04 beide Treffer besorgte. Besser hätte er sich wohl kaum in den Fokus der BVB-Scoutingabteilung knipsen können. Sein Marktwert liegt aktuell bei knapp acht Millionen Euro.