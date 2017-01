Preußen-Schock: Bischoff wohl zu Hansa

Amaury Bischoff verlässt den SC Preußen Münster Richtung Rostock

Laut übereinstimmenden Medienberichten muss der SC Preußen Münster einen seiner ehemaligen Leistungsträger ziehen lassen. Demnach zieht es Spielmacher Amaury Bischoff zu Hansa Rostock.

Wie die "Westfälischen Nachrichten" und die "Bild"-Zeitung berichten, verliert der SCP einen seiner dienstältesten Stammspieler. Bischoff soll beim Ostseeklub einen Vertrag unterschreiben, der bis zum 30. Juni 2019 laufen soll.

Weiter heißt es, dass die Preußen keine Ablösesumme für den Portugiesen erhalten, dafür aber immerhin ein Schwergewicht von der Gehaltsrangliste bekommen. Im Gegenzug könnten die Adlerträger nun doch noch auf dem Wintertransfermarkt zuschlagen und Martin Kobylanski verpflichten, für den bislang kein Geld da war.

Bischoff war im Sommer 2012 von Desportivo Aves in die Domstadt gewechselt und erzielte in 163 Spielen für den SCP 32 Tore und legte zudem die gleiche Anzahl an Treffern vor.