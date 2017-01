Marseille buhlt um Rodríguez

Ricardo Rodríguez soll das Interesse von Olympique Marseille geweckt haben

Wechselabsichten werden dem Wolfsburger Ricardo Rodríguez schon lange nachgesagt. Interessenten für den Schweizer gibt es angeblich mehrere. Mit Olympique Marseille ist nun ein weiterer potenzieller Abnehmer hinzugekommen.

Für eine kolportierte Ablöse zwischen 20 und 25 Millionen Euro soll Ricardo Rodríguez den VfL Wolfsburg verlassen können. Eine Summe, die sowohl Chelsea als auch Arsenal, Paris Saint-Germain und Nizza dazu bewogen haben soll, von einer Verpflichtung Abstand zu nehmen. Olympique Marseille scheint dagegen gewillt zu sein, die geforderten Millionen zu zahlen.

Laut Informationen der "L'Equipe" denken die Südfranzosen darüber nach, die Ausstiegsklausel zu ziehen und den Schweizer Nationalspieler zu verpflichten. Der Haken: Angeblich ist der 24-Jährige vom "Projekt OM" nicht vollends überzeugt, wägt stattdessen einen Wechsel zu einem anderen Verein ab. Grund soll die fehlende Perspektive auf internationalen Fußball sein. Hier käme Inter Mailand ins Spiel. Der italienische Traditionsklub soll sogar bereit sein, satte 27 Millionen Euro für den Außenverteidiger zu zahlen.

Rodríguez selbst will sich zu den Gerüchten nicht äußern und sagt: "Früher habe ich das alles gelesen, heute schaue ich mir das nicht mehr so oft an. Das sind immer Gerüchte, wenn es etwas gibt, wird mir das mein Berater Gianluca Di Domenico schon sagen."