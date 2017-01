Transfer naht: Bailey schon in Leverkusen

Zum Medizincheck in Leverkusen: Leon Bailey

Jetzt geht's nur noch um Details: Bayer Leverkusen steht unmittelbar vor der Verpflichtung des europaweit umworbenen Offensivtalents Leon Bailey von KRC Genk.

Der Jamaikaner traf am Freitagmorgen zum Medizincheck in Deutschland ein und soll anschließend einen langfristigen Vertrag beim Champions-League-Achtelfinalisten unterschreiben. "Die Wahrscheinlichkeit, dass er für uns spielen wird, ist also nicht gering", erklärte Werkself-Coach Roger Schmidt vor dem Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag.

Genk und Leverkusen hatten laut "Het Laatste Nieuws" zuletzt noch über die Ablösesumme verhandelt, mittlerweile aber Einigung erzielt. Ursprünglich hatten die Belgier 20 Millionen Euro für die Dienste des schnellen Offensivmannes, der in Genk noch bis 2020 unter Vertrag steht, gefordert.

Zuletzt stand Bailey im Ligaspiel gegen Kortrijk beim KRC schon nicht mehr im Aufgebot.