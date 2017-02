Chelsea, oder nicht? Wirbel um Çalhanoğlu

Bayers Hakan Çalhanoğlu will wohl zum FC Chelsea wechseln

Eines steht fest: Hakan Çalhanoğlu spielt eine starke Bundesliga-Saison bei Bayer Leverkusen. Unklar ist jedoch noch, wie es um die Zukunft des türkischen Nationalspielers bestellt ist.

Nachdem es in der letzten Saison beim 22-Jährigen nicht wirklich rund lief, hat Çalhanoğlu in der laufenden Spielzeit bereits sechs Tore geschossen und weitere fünf vorbereitet. Auch wenn ihn vorerst eine viermonatige FIFA-Sperre aufgrund von Wechsel-Ungereimtheiten zurückwirft, hat der Offensivmann wohl hochtrabende Pläne.

Wie "turkish-football.com" berichtete, ist der FC Chelsea intensiv auf der Suche nach einem Nachfolger für Oscar, der nach China abgewandert ist. Dabei soll der Klub von der Insel wohl ein Auge auf Leverkusens Mittelfeldspieler geworfen haben. Angeblich liegt dem Bundesliga-Klub sogar schon ein Angebot vor. Soweit, so gut.

Jedoch soll Çalhanoğlu die Spekulationen mit einem Zitat weiter angeheizt haben. Demnach soll der Bayer-Profi gegenüber der Zeitung "Fanatik" in einem Interview gesagt haben: "So Gott es will, spiele ich nächste Saison für Chelsea". Das berichtet jedenfalls das türkische Internet-Portal. "Es gibt auch noch einige andere Klubs, die daran interessiert sind, mich zu verpflichten", so der 22-Jährige weiter.

"Das hat Hakan nie gesagt"

Gegenüber "Sport1" ruderte Leverkusen allerdings stellvertretend für Çalhanoğlu zurück. "Das hat Hakan nie gesagt", erklärte ein Sprecher der Werkself.

Der Vertrag des gefragten Offensivspielers läuft noch bis 2019. Sollte tatsächlich ein ernsthaftes Interesse des FC Chelsea bestehen, müssten die Blues wohl tief in die Tasche greifen. Nach englischen Medienberichten soll der Klub bereit sein, bis zu 30 Millionen Euro für die Dienste des aktuell Gesperrten auf den Tisch zu legen. Es bleibt also trotz des Dementis spannend.