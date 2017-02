Neue Fohlen? Gladbach hat Talente im Blick

Ruben Loftus-Cheek könnte Gladbach verstärken

Im Pokal das Viertelfinale eingetütet und in der Liga zwei Siege in Folge gelandet: Unter Neu-Coach Dieter Hecking befindet sich Borussia Mönchengladbach eindeutig im Aufwind. Nichtsdestotrotz ist die Saison der Fohlenelf bislang ernüchternd. Sportdirektor Max Eberl soll daher schon am neuen Gesicht seines Teams arbeiten.

Wie die "Sport Bild" berichtet, hat Gladbach gleich drei talentierte Yougster ins Visier genommen. Demnach befindet sich Gedion Zelalem (20), der aktuell von Arsenal an den niederländischen Zweitligisten VVV Venlo ausgeliehen ist, auf der Liste der Transferziele. Konkurrenz droht aber aus der Bundesliga. So wurde auch Borussia Dortmund mehrfach mit dem Deutsch-Amerikaner in Verbindung gebracht.

Desweiteren haben Eberl und Co. wohl Hannovers Shootingstar Noah-Joel Sarenren-Bazee und Ruben Loftus-Cheek vom Kooperationspartner FC Chelsea im Blick. Ersterer hatte kürzlich eine vorzeitige Verlängerung seines bis 2018 datierten Arbeitspapiers abgelehnt.

Dieter Hecking gilt als großer Fan des 20-Jährigen. Bereits in der Vergangenheit wollte der 52-jährige Übungsleiter den Rechtsaußen nach Wolfsburg locken. Nach starken Auftritten im Unterhaus (acht Einsätze, fünf Scorerpunkte) will Sarenren-Bazee in Zukunft in der ersten Liga wirbeln. Steigt 96 nicht auf, ist die Borussia ein heißer Kandidat.

Eberl: "Englische Markt hochinteressant"

Bei Loftus-Cheek (21) hofft der derzeitige Tabellenelfte indes, von seinen guten Kontakten zu Chelsea profitieren zu können. In der Vergangenheit waren bereits Thorgan Hazard und Andreas Christensen auf Leihbasis von der Stamford Bridge an den Niederrhein gewechselt.

"Der englische Markt ist für uns hochinteressant. Natürlich nicht die Top-Stars der Premier League, aber die Kader. Viele Jugend-Nationalspieler gehen dorthin, stehen dann vor einer Schranke", kommentierte Eberl die Chancen auf dem englischen Markt. Auch Loftus-Cheek dürfte im Starensemble von Coach Antonio Conte vorerst das Nachsehen haben. Ein Leihgeschäft in die Bundesliga scheint daher nicht unwahrscheinlich.