Vorschau: Barça droht der Absturz

Noch immer hängen die Köpfe von Messi und Suárez nach der Klatsche in Paris

Nach einer spektakulären Woche im Europapokal steht der Liga-Alltag direkt wieder auf dem Programm. Außer auf der Insel, denn in England lockt der FA Cup die Fans in die Stadien.

Samstag

Der Fußball-Tag startet im legendären Santiago Bernabéu. Real Madrid empfängt um 16:15 Uhr Espanyol Barcelona, Pokalsieger von 2006. Während die Katalanen punkten wollen, um ihre Chancen auf die Europa League zu wahren, sind die Königlichen voll auf Titelkurs.

Nach der bislang einzigen Niederlage der Saison gegen den FC Sevilla geriet das Team von Zinédine Zidane nicht ins Wanken und feierte zuletzt wieder drei Siege in Folge. Auch in der Champions League bewiesen Ronaldo und Co. beim 3:1 Erfolg über Neapel ihre tolle Form. Den nächsten Dreier hat das weiße Ballett bereits fest im Visier.

Bleibt Reals Serie bestehen? Real Madrid – Espanyol Barcelona

Sonntag

Am Nachmittag wird es auf der Insel ernst. Manchester United muss um 17:15 Uhr im FA-Cup zum Zweitligisten Blackburn Rovers. Die Hausherren müssen sich warm anziehen: In der Europa League gegen Saint-Étienne zeigte sich vor allem Superstar Zlatan Ibrahimović in Torlaune. Mit drei Treffern stieß der Schwede die Tür zum Achtelfinale weit auf. Teamkollege Jesse Lingard, der die Red Devils 2016 zum Pokalsieg schoss, gratulierte dem Routinier via Twitter zu seinem ersten ersten Hattrick in Manchester.

Good win last night and a great atmosphere at OT 🔝🗣 congrats to @Ibra_official on his first hat-trick for @manchesterunited🤘🏾#NeverFollow pic.twitter.com/XHAboxmvns — Jesse Lingard (@JesseLingard) 17. Februar 2017

Spannend ist auch die Frage, ob Bastian Schweinsteiger zu seinem ersten Liga-Einsatz kommt. José Mourinho ließ die Bayern-Legende in der letzten Runde gegen Wigan Athletic sogar 90 Minuten ran.

Marschiert Manchester weiter Richtung Titel? Blackburn Rovers – Manchester United

Auch der Abend bietet zwei verheißungsvolle Paarungen. Zum einen geht in der Serie A das Rennen um die internationalen Ränge weiter. Um 20:45 Uhr empfängt der AC Mailand die Fiorentina. Beide Teams überzeugten zuletzt nur selten, zeigten sich aber dafür effektiv: "La Viola" gewann in der Europa League glücklich mit 1:0 in M'Gladbach, die Rossoneri konnten in der Vorwoche gegen Lazio Rom immerhin einen schmeichelhaften Punkt mitnehmen.

Schneckenrennen nach Europa! AC Milan – AFC Fiorentina

Parallel ist der FC Barcelona nach der Klatsche gegen PSG auf Wiedergutmachungskurs. Laut Mittelfeld-Regisseur Andrés Iniesta hatte das Team in Paris nur "einen schlechten Tag." Davon gab es in dieser Saison allerdings schon viele.

Neben dem nahezu sicheren Champions-League-Aus hinkt Barça auch in der Liga hinterher. Zwar beträgt der Rückstand auf den Erzrivalen Real Madrid aktuell nur einen Punkt, allerdings haben Ronaldo und Co. zwei Partien weniger absolviert.

Gegner der Elf von Luis Enrique ist Aufsteiger Leganés. Für den kleinen Klub aus einem Vorort Madrids ist es das erste Spiel überhaupt im Camp Nou.

Zerstört der Außenseiter Barças letzte Titelhoffnung? FC Barcelona - CD Leganés

Montag

Zum Abschluss des FA-Cup-Achtelfinals reist Arsenal nach der Demütigung in München in den Süden Londons zum Sensationsteam Sutton United um 150-Kilo-Keeper Wayne Shaw. Für Sutton beginnt um 20:55 Uhr das größte Spiel der Vereinsgeschichte.

Arsenal ist nach zuletzt eher dürftigen Resultaten zum Siegen verdammt. Gunners-Coach Arsène Wenger ist schwer angeschlagen: "Ich hasse es Spiele zu verlieren. Ich will nur das beste für den Verein und fühle mich auch für alles verantwortlich". Der Vertrag des Franzosen läuft am Saisonende aus. Sollte der 67-Jährige weitermachen wollen, müssen dringend Erfolge her. Doch die Stimmung kippt, immer mehr Fans fordern einen neuen Übungsleiter an der Seitenlinie.

Beginnt bei Sutton Wengers Abschiedstournee? Sutton United - Arsenal FC

Fabian Benterbusch