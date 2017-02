Medien: Gladbach jagt zwei Bundesliga-Youngster

Stehen bei Gladbach auf dem Zettel: Dominik Kohr (l.) und Vincenzo Grifo

Die hartnäckigen Gerüchte um einen Wechsel von Gladbach-Manager Max Eberl zum FC Bayern halten den 43-Jährigen offenbar keineswegs von der Arbeit ab. Angeblich feilt Eberl im Hintergrund zumindest schon kräftig daran, den kriselnden Fohlen für die kommende Spielzeit das nötige Rüstzeug zu verpassen.

Wie der "Express" berichtet, hat Eberl gleich zwei Kicker der Konkurrenz ins Visier genommen. Demnach baggert Gladbach an Augsburgs Dominik Kohr und Freiburgs Standardspezialist Vincenzo Grifo. Kohr, den Eberl unlängst höchstpersönlich unter die Lupe genommen haben soll, verfügt laut Informationen des Blattes über eine Ausstiegsklausel und soll im Sommer nach Mönchengladbach wechseln.

Grifo, wie Kohr ebenfalls 23 Jahre alt, sorgt in dieser Saison im Dress des SC Freiburg für Furore. In der Liga bringt es der in Pforzheim geborene Deutsch-Italiener bereits auf fünf Treffer und neun Vorlagen. Der Vertrag des offensivstarken Mittelfeldspielers läuft im Sommer 2019 aus, Mönchengladbach könnte einen Transfer aber wohl stemmen.

Damit aber nicht genug: wie der "Express" weiterhin erfahren haben will, ist Eberl auch noch auf der Suche nach einem Verteidiger und einem Torjäger.

Das nötige Kleingeld dafür könnte ein Verkauf von Eigengewächs Mo Dahoud in die Kassen Spülen. Der 21-Jährige wird seinen 2018 auslaufenden Vertrag angeblich nicht verlängern und die Fohlen am Ende der Spielzeit wohl verlassen. Unter anderem sollen sich Liverpool und der BVB um die Dienste des DFB-U-Nationalspielers bemühen.