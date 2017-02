Medien: RB Leipzig droht Champions-League-Verbot

Darf RB Leipzig kommende Saison nicht an der Königsklasse teilnehmen?

Der Bundesliga-Zweite RB Leipzig könnte trotz des sportliche Höhenflugs kommende Saison nicht zur Champions League zugelassen werden. Der Grund: das Sponsoring durch Red Bull.

Laut einem Bericht der "Salzburger Nachrichten" gibt es erste Signale von der UEFA, dass nur ein von Red Bull unterstützter Klub 2017/2018 in der Königsklasse starten darf. Demnach dürfte nur entweder die Leipziger Filiale des Brause-Konzerns oder der Schwesterklub RB Salzburg am wichtigsten Vereinswettbewerb der Welt teilnehmen. Von der Zeitung befragte Quellen mit Kontakten zur UEFA beziffern die Chancen auf eine Freigabe für beide Klubs auf "50:50".

Dass man sich in den Gremien der Europäischen Fußball-Union bereits jetzt mit dem Fall der Fälle beschäftigt, kommt nicht von ungefähr: Während Leipzig in Deutschland bereits zehn Punkte Vorsprung auf Platz fünf hat, liegt Salzburg in der Alpenrepublik als Spitzenreiter mit drei Punkten mehr als Verfolger SCR Altach aussichtsreich im Meisterschaftsrennen.

"Stallorder" zugunsten RB Leipzigs?

Den UEFA-Regularien zufolge hätten die Salzburger im Vergleich zum Red-Bull-Flaggschiff aus Sachsen die Nase vorn. Von der UEFA wird bei der Zulassung für den Europapokal normalerweise das Team bevorzugt, das die heimische Liga mit der besseren Platzierung abschließt.

Red Bull könnte hier allerdings noch mittels einer "Stallorder" eingreifen. Verbietet die UEFA tatsächlich die Teilnahme beider Klubs und verzichtet der österreichische Serienmeister auf seinen Startplatz, dürfte Leipzig nachrücken.

Auf jeden Fall sollen die Verantwortlichen beim Aufsteiger dem Bericht zufolge aufgeschreckt worden sein. Angeblich diskutiert die Klubspitze intern bereits Lösungen, falls sie Anfang Juni nach der Meldung für einen internationalen Wettbewerb negativen Bescheid von der UEFA erhält.