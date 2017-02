S04-Star: "Jeder hat Schwächen, auch Hummels"

Mats Hummels hat es im Pokal mit Guido Burgstaller zu tun

Winter-Neuzugang Guido Burgstaller konnte sich beim FC Schalke 04 schnell als echte Verstärkung im Angriff erweisen. Im Viertelfinale des DFB-Pokals müssen die Königsblauen nun am Mittwoch beim FC Bayern antreten.

"München auswärts ist das schwierigste Los, das man ziehen kann", gibt der 27-Jährige in der "Bild" zu. Dennoch rechnet sich der Stürmer etwas aus. "Im Pokal ist immer alles möglich. Wenn man Pokalsieger werden will, muss man meistens sowieso die Bayern schlagen", kommentiert Burgstaller die für Mittwoch angesetzte Partie. Seit dem Pokal-Gewinn im Mai 2011 konnte S04 nicht mehr ins Halbfinale einziehen - das will der neue Stürmer nun ändern.

Respekt vor dem FC Bayern hat der gebürtige Villacher, allerdings weiß auch er: "Jeder hat Schwächen, auch Mats Hummels." Das nötige Selbstbewusstsein tankte Burgstaller in den letzten Wochen. Drei Treffer konnte er in sieben Pflichtspielen für Königsblau erzielen. Auch deshalb gibt sich der Angreifer gelassen: "Nervöser bin ich nicht, es ist ein normales Fußballspiel", so Burgstaller, der genauso in das Spiel gehen will wie zuvor mit "Nürnberg gegen Sandhausen".

Schalke "vielleicht eine Etage zu hoch?"

Dem Stürmer, der im Winter vom Club aus der zweiten Liga zu den Knappen gewechselt war, scheint die Umstellung an den Fußball im Oberhaus gelungen zu sein. "Ich fühle mich hier sehr wohl, und das zeige ich auch auf dem Platz. Ich will gar nicht bestreiten, dass ich über den Schritt zu Schalke nachgedacht habe: Ist es der richtige oder vielleicht eine Etage zu hoch?" Letztlich sei er jedoch froh über den Wechsel: "Gott sei Dank hat es von Anfang an so gut funktioniert."

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften endete ohne Sieger. Am 19. Spieltag der Bundesliga erzwang Schalke in München ein 1:1 - ein solches Ergebnis wird es am Mittwoch im Pokal definitiv nicht geben.