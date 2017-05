Berater: BVB & RB im Wettkampf um Ajax-Juwel

Bertrand Traoré überzeugt bei Ajax mit seiner guten Schusstechnik

Kaum geht die Bundesliga-Saison in den Endspurt, suchen die Klubs auf dem Transfermarkt nach Verstärkung. Borussia Dortmund und RB Leipzig sind nun auf Bertrand Traoré aufmerksam geworden, wie dessen Bruder und Berater bestätigte.

Der Angreifer aus Burkina Faso sorgt derzeit im Trikot von Ajax für Furore. Jüngst bescherte er seiner Mannschaft beim 4:1-Sieg im Halbfinale der Europa League gegen Olympique Lyon mit einem Doppelpack und einer Vorlage eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel.

Mit seiner aktuellen Vertragssituation scheint der 21-Jährige allerdings nicht zufrieden zu sein. Schließlich ist Traoré vom FC Chelsea ausgeliehen und müsste nach der Saison nach England zurück.

"Bertrand braucht Stabilität", sagte dessen Bruder David Traoré gegenüber "fussballtransfers.com": "Wenn er bei Chelsea spielt, wird gesagt, er soll verliehen werden. Ist er verliehen, wird gesagt, er soll für Chelsea spielen. Um endgültig den Durchbruch zu schaffen, muss er in einem leistungsstarken Team regelmäßig spielen." Letztlich bräuchte er "eine Garantie auf Einsätze".

Sturm-Alternative für den BVB?

Neben Borussia Dortmund und RB Leipzig bewerben sich nach Angaben des Beraters auch die AS Monaco, Olympique Lyon, Stoke City, der FC Everton und der FC Valencia um den Stürmer. Welcher Verein die besten Karten hat, verriet Traoré nicht.

"Er muss mit einem Trainer zusammenarbeiten, der ihn einzusetzen weiß und sein Potenzial vor allem vor dem Tor ausschöpfen kann", forderte Traoré. BVB-Coach Thomas Tuchel ist für seine gute Arbeit mit jungen Spielern bekannt. In dieser Saison integrierte er unter anderem den 19-Jährigen Ousmane Dembélé, der bei Borussia Dortmund zum Leistungsträger wuchs. Der Franzose wäre in der nächsten Saison allerdings der direkte Konkurrent auf der rechten Außenbahn. Die geforderten Einsatzminuten könnte der BVB wohl nicht bieten.

RB Leipzig sucht nach Verstärkung

Bertrand Traorés Stärken liegen dennoch auf der Hand, meint sein Bruder: "Seine Ballkontrolle, seine Geschwindigkeit, seine Technik, seine Effizienz und seine Spielintelligenz zeichnen ihn aus." In der Tat kann der 27-fache Nationalspieler bei Ajax eine gute Tor-Quote aufweisen: In 36 Partien war er an 19 Treffern direkt beteiligt (13 Tore, sechs Vorlagen).

Der 21-Jährige kommt zumeist über die rechte Seite, wird beim Europa-League-Halbfinalisten allerdings auch als Mittelstürmer eingesetzt. Auch RB Leipzig hat in dieser Saison seine Qualitäten im Offensivspiel deutlich unter Beweis gestellt.

Dank der direkten Qualifikation für die Champions League hatte Trainer Ralph Hasenhüttl bereits angekündigt, auf dem Transfermarkt nach geeigneter Verstärkung Ausschau zu halten. "Klar ist, dass wir unsere Transferbemühungen ausbauen müssen, wenn es mit der Champions League wirklich klappen sollte", so Hasenhüttl zuletzt zur "Sport Bild".