BVB-Spieler schießen angeblich gegen Tuchel

Gibt es für Thomas Tuchel eine Zukunft beim BVB?

Thomas Tuchel gerät bei Borussia Dortmund immer mehr in die Isolation. Auch Klub-Präsident Reinhard Rauball rückte vom Coach ab und stärkte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke demonstrativ den Rücken. Laut einem Medienbericht zeigen sich auch einige Spieler mit ihrem Trainer alles andere als zufrieden.

Ob Thomas Tuchel die trainingsfreien Tage am Montag und Dienstag zum Studium der lokalen und überregionalen Medien nutzt, ist nicht überliefert. Vielleicht tut der Chefcoach von Borussia Dortmund auch gut dran, keinen Blick in die Gazetten zu werfen. Denn der Tenor der Berichterstattung war eindeutig: der 43 Jahre alte Fußballlehrer hat beim Vizemeister fertig!

Das Rauschen im Blätterwald war eindeutig: "Gegen Watzke kann Tuchel nicht gewinnen" (Bild), "Falsch verbunden" (kicker), "Überall Verletztheiten" (Süddeutsche), "Dissens mit Tuchel: Rauball stellt sich hinter Watzke" (WAZ) und "Über Watzkes Aussagen lässt sich nicht streiten" (Ruhr Nachrichten). Tuchel vereinsamt bei der Borussia immer mehr und scheint mehr denn je isoliert.

Tuchel als Coach auf Abruf?

Trotz Tabellenplatz drei, der durch das 2:1 gegen 1899 Hoffenheim am Samstag erobert wurde und die direkte Champions-League-Qualifikation bedeuten würde, und trotz des Einzugs in Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt am 27. Mai im Berliner Olympiastadion - Tuchel scheint ein Coach auf Abruf zu sein. Selbst sein Vertrag bis 2018 bedeutet nicht, dass der Ex-Mainzer auch in der kommenden Saison noch auf der BVB-Trainerbank Platz nehmen darf.

Es war schon bezeichnend, wie Klub-Präsident Reinhard Rauball in einer groß angelegten Medien-Offensive klar Position für Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und damit gegen Tuchel ergriff. "Hans-Joachim Watzke hat jahrelang bewiesen, dass er in schwierigen Situationen nicht an sich, sondern nur an den BVB denkt", sagte Rauball verschiedenen Medien: "Dieses Vertrauen in ihn sollte man schon haben."

Rauball: "Habe alles mitgetragen"

Das heißt wohl im Umkehrschluss, dass der aktuelle BVB-Coach offensichtlich nicht immer das Wohlergehen des Traditionsklubs im Auge hat. Bei den Folgen des Attentats auf die BVB-Profis vor dem Champions-League-Spiel gegen AS Monaco gehen die Meinungen der Klub-Spitze und von Tuchel diametral auseinander.

Rauball stellte nochmals klar, das Watzke die Entscheidung, das Nachholspiel schon einen Tag nach dem Sprengstoff-Anschlag auf den Bus auszutragen, "nicht alleine getroffen", sagte der Präsident der Deutschen Fußball Liga: "Ich habe alles mitgetragen." Stattdessen hätten alle Beteiligten - auch Tuchel - die Möglichkeit gehabt, sich gegen den Spieltermin auszusprechen. "Ein solcher Wunsch ist aber nicht an uns herangetragen worden", stellte das Borussia-Urgestein Rauball klar.

Spieler äußern sich angeblich kritisch

Vor dem Hoffenheim-Heimspiel hatte Watzke mit einem Interview mit der "Funke-Mediengruppe" den "klaren Dissens" zwischen ihm und Tuchel mit einem deutlichen "das ist so, ja" öffentlich gemacht. Zuvor war bei der Borussia nur hinter vorgehaltener Hand über interne Probleme zwischen sportlicher Leitung und Klubspitze gesprochen worden. Tuchel selbst wollte die Watzke-Aussagen nicht kommentieren, machte allerdings keinen Hehl daraus, dass er den Zeitpunkt für dieses Interview in der Schlussphase der Saison als höchst deplatziert einschätzte.

Die "Süddeutsche" berichtete detailliert von Problemen des BVB-Umfeldes mit dem eigenbrötlerischen Fußballlehrer. Der Rückhalt Tuchels und seines Trainerteams in der Mannschaft soll sich in sehr überschaubaren Grenzen halten.

Keine Rede von menschelnden Beziehung

"Wenn du besonders gelobt wirst vom Trainer, richtest du dich am besten darauf ein, dass du demnächst nicht mal im Kader bist", wurde ein nicht namentlich genannter BVB-Spieler von der "SZ" zitiert. Von einer besonders engen, menschelnden Beziehung seit dem Attentat "kann keine Rede sein, das ist eine reine Mediensache", betonte ein anderer Akteur.

Ein weiterer Insider soll behauptet haben: "Wir sind vorher aus Mainz gewarnt worden, dass es schwierig werden dürfte. Wir haben darauf nicht gehört. Ein halbes Jahr ging alles gut. Dann war alles wie aus Mainz vorhergesagt."

Dass Watzke den Tag des Hoffenheim-Spiels wählte, dürfte kein Zufall gewesen sein. Einiges spricht dafür, dass er alle Konsequenzen des Interviews genau abgewägt hat. Drei Jahre Tuchel scheint für den BVB-Boss eines zuviel zu sein. Eine Trennung nach Saisonende, ein Jahr vor Ablauf des Vertrages mit Tuchel, möglicherweise als DFB-Pokalsieger und Champions-League-Teilnehmer, erscheint immer wahrscheinlicher. Vielleicht steht der Nachfolger ja schon in den Startlöchern...