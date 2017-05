Medien: Bayern will Ajax' Spieler der Saison

Davinson Sánchez (l.) soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Gut 20 Jahre nach Patrick Kluivert, Clarence Seedorf, Edgar Davids und Co. sorgt Ajax Amsterdam international wieder für Furore. Im Fokus stehen dabei erneut die jungen Wilden der Weiß-Roten. Eines der Toptalente soll nun das Interesse des FC Bayern geweckt haben.

Abwehr-Kante Davinson Sánchez hat laut "Mundo Deportivo" das Interesse des deutschen Rekordmeisters geweckt. Ein Umstand, der kaum für Verwunderung sorgen dürfte: Mit gerade einmal 20 Lenzen hat der Kolumbianer bereits elf Einsätze in der Europa League und der Champions-League-Qualifikation absolviert, stand für den kolumbianischen Klub Atlético Nacional zudem in 14 Copa-Libertadores-Partien auf dem Platz und debütierte in der A-National-Elf seines Heimatlandes.

Besonders beeindruckend: Sánchez stand bei jeder erwähnten Partie in der Startformation. Zudem wurde der Rechtsfuß bei seiner Debütsaison in Europa zum besten Ajax-Spieler der Saison gekürt. Im niederländischen Oberhaus kommt er auf 31 Einsätze und fünf Tore.

Auch Barcelona und Chelsea sollen mitmischen

Einfach dürfte sich das kolportierte Werben der Bayern allerdings nicht gestalten. Neben den Münchnern sollen mit dem FC Barcelona, Chelsea und anderen Premier-League-Granden weitere Top-Klubs um Sánchez buhlen, ein Schnäppchen wird der Verteidiger wohl auch nicht.

Im vergangenen Sommer für rund fünf Millionen Euro zu Ajax gewechselt und einen Kontrakt bis zum Sommer 2021 unterzeichnet, dürfte Sánchez' kaum unterhalb von 25 Millionen Euro zu haben sein. Laut dem Bericht liegt Ajax von der Insel zudem eine Offerte über 40 Millionen Euro vor.

"Es ist schmeichelhaft mit einem Verein wie Barcelona in Verbindung gebracht zu werden. Ich möchte jedoch etwas erreichen, bevor ich den nächsten Schritt mache. Ajax hat aktuell höchste Priorität", zitierten kolumbianische Medien den Youngster unlängst.

Eine endgültige Entscheidung über Sánchez' Zukunft soll nach dem Europa-League-Finale am 24. Mai gefällt werden. Vielleicht hat er dann bereits etwas erreicht.