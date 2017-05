Medien: RB Leipzig baggert an ManCity-Teenie

RB Leipzig baggert angeblich an Jadon Sancho

Auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Champions-League-Saison ist RB Leipzig angeblich bei Manchester City fündig geworden. Laut "Bild" bemüht sich der Vizemeister seit Monaten um den 17-jährigen Jadon Sancho.

Die Berater des Flügelstürmers sollen bereits in Leipzig zu Gast gewesen sein. RB-Chefscout Johannes Spors zeigte der Entourage Akademie und Stadion.

Wie das Boulevard-Blatt weiter berichtet, locken die Sachsen das neueste Objekt der Begierde vor allem mit der Aussicht auf Einsätze in der Champions League. In Leipzig würde Sancho direkt zum Profikader gehören.

Bei City pendelt das Talent zwischen U18 und U23. In der Youth League kam der 1,78 Meter große Lockenkopf in dieser Spielzeit sechsmal für die Bubis der Sky Blues zum Einsatz und erzielte dabei zwei Treffer.

Für Aufsehen sorgt Sancho derzeit bei der U17-EM in Kroatien. Für den Nachwuchs der Three Lions traf er in vier Partien ebenso häufig ins Schwarze. Die Engländer treffen am Dienstag im Halbfinale des Turniers auf die Türkei.

Konkurrenz aus Bundesliga und Premier League

Bei ihrem Werben um den Youngster haben die Leipziger allerdings Konkurrenz. "Bild" zufolge sind zwei weitere, nicht namentlich genannte, Bundesligisten an dem City-Juwel interessiert.

Darüber hinaus machen laut englischen Medienberichten der FC Arsenal und der schottische Vorzeigeklub Celtic Sancho einen Verbleib auf der Insel schmackhaft.

City selbst ködert den Hochbegabten zudem mit einem neuen Dreijahres-Vertrag. "Wir arbeiten daran, definitiv", sagte Teammanager Pep Guardiola unlängst zur möglichen Vertragsverlängerung mit dem Teenager.

Falls es zu einem Wechsel kommt, dürfte Sancho für Leipzig nicht billig werden. Sein Noch-Arbeitgeber ist angeblich bereits, dem Jungspund 30.000 Pfund (rund 35.000 Euro) zu zahlen - pro Woche, versteht sich.