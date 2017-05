Vage: Steigt Dortmund in den Younes-Poker ein?

Wird von zahlreichen Top-Klubs beobachtet: Amin Younes

Nicht erst seit seiner Gala-Vorstellung in der Europa League gegen den FC Schalke ist Amin Younes in Deutschland wieder heiß begehrt. Der frühere Gladbacher soll neuerdings sogar ins Blickfeld der schwarz-gelben Borussia gerückt sein.

Das behauptet zumindest das italienische Portal "tuttomercatoweb" unter Hinweis auf exklusive Quellen. Demnach soll der BVB bereits ein konkretes Angebot in Höhe von zwölf Millionen Euro bei Younes' derzeitigem Arbeitgeber Ajax Amsterdam abgegeben haben.

Die Niederländer sollen aus zweierlei Gründen zunächst abgewunken haben: Zum einen, da sich der Klub voll und ganz auf das anstehende Europa-League-Finale gegen Manchester United vorbereiten und mögliche Störgeräusche mit allen Mitteln verhindern will, aber auch, weil den Verantwortlichen Summen jenseits der 20 Millionen Euro für Offensiv-Juwel Younes vorschweben sollen.

Allerdings sind die Dortmunder in ihrem Werben um den 23-Jährigen angeblich nicht allein: In der Bundesliga gilt vor allem RB Leipzig als heißer Interessent, zudem bringt die "Bild" auch internationale Größen wie den FC Liverpool und den FC Sevilla ins Spiel.

Debüt im DFB-Team winkt

Younes, der noch bis 2018 in Amsterdam unter Vertrag steht, wird bei Ajax bevorzugt auf der linken Außenbahn und im offensiven Mittelfeld eingesetzt. In der laufenden Saison überzeugte der 23-Jährige in der Eredivisie mit neun Scorerpunkten für die Ajaciden.

Erst vor wenigen Tagen war der quirlige Kreativspieler von Bundestrainer Joachim Löw erstmals in die DFB-Auswahl berufen worden, um Deutschland beim Confederations Cup in Russland zu vertreten.