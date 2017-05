Subotić-Berater flirtet mit dem HSV

Wechselt Neven Subotić zum HSV?

Das kurze Gastspiel von Neven Subotić beim 1. FC Köln ist vorbei, eine Rückkehr zum BVB unwahrscheinlich. Im Sommer könnte der Innenverteidiger stattdessen beim Hamburger SV landen.

"Natürlich ist der HSV spannend", zitiert die "Hamburger Morgenpost" Subotić-Berater Frieder Gamm. Wie das gewöhnlich gut informierte Blatt weiter berichtet, sind die knapp der Relegation entkommenen Rothosen interessiert daran, den 28-Jährigen zur kommenden Saison in die Hansestadt zu lotsen.

Bereits im Winter waren die Hamburger an Subotić interessiert. Der Bundesliga-Dino entschied sich aber für eine Leihe von Kyriakos Papadopoulos. Diesen könnte Subotić in Hamburg nun beerben. Der Grieche muss Stand jetzt zurück zu seinem Stammverein Bayer Leverkusen, obwohl er selbst gerne im hohen Norden bleiben würde.

Subotić hatte am Samstag nach "gemeinsamen Gesprächen mit dem 1. FC Köln" verkündet, sein Intermezzo in der Domstadt nicht fortzusetzen. Wohin es den Verteidiger zieht, ist noch unklar.

Denkbar ist neben einem Verbleib in der Bundesliga auch ein Wechsel in die englische Premier League. Im vergangenen Sommer platzte ein Transfer zum FC Middlesbrough in letzter Minute, weil sich Subotić nach einer Thrombose im Arm einer Rippen-OP unterziehen musste.

Der früher serbische Nationalspieler steht seit 2008 bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Dort hatte Trainer Thomas Tuchel allerdings keine Verwendung mehr für den 1,93-Meter-Mann.