Eintracht-Fan Vettel: "Kann alles passieren"

Sebastian Vettel drückt Eintracht Frankfurt die Daumen im Pokalfinale

Eintracht-Fan Sebastian Vettel sieht die Frankfurter im DFB-Pokalfinale keineswegs chancenlos.

"Die Mannschaft muss offen da rangehen. Dortmund ist auf dem Papier natürlich stärker, aber in 90 Minuten kann alles passieren", sagte der Formel-1-Pilot aus Heppenheim, der am Wochenende beim Grand-Prix-Klassiker in Monaco gefordert ist.

Der Hesse ist seit seiner Kindheit Anhänger der Eintracht, die am Samstag im Pokal-Endspiel in Berlin auf Borussia Dortmund trifft. "Da drücke ich natürlich die Daumen. Wir haben unsere Qualitäten in Defensive und Offensive", sagte der 29-Jährige.

Weitere Ratschläge verkniff sich der Ferrari-Pilot aber. "Ich bin ja kein Experte, sie werden schon wissen, was sie machen."