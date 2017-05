Tauziehen um Traoré: Mischt auch Schalke mit?

Bertrand Traoré soll beim FC Schalke auf der Liste stehen

Gemeinsam mit der Teenie-Truppe von Ajax Amsterdam sorgte der Burkiner Bertrand Traoré in der abgelaufenen Saison für Furore. Die guten Leistungen des 21-Jährigen sollen das Interesse von zahlreichen Spitzenklubs geweckt haben. Angeblich gehört auch der FC Schalke dazu.

Wie die "SportBild" erfahren haben will, soll der Rechtsaußen in das Visier der Gelsenkirchener geraten sein. Mit seinen überzeugenden Auftritten in den beiden Partien gegen die Königsblauen soll er die Aufmerksamkeit der Verantwortlichen auf sich gezogen haben.

Der Haken: Zwar passt Traoré durchaus in das Anforderungsprofil des Bundesligisten, allerdings ist der FC Schalke nicht der einzige Verein, der den schnellen Rechtsfuß auf dem Zettel hat. So hieß es bereits Anfang Mai, dass auch Borussia Dortmund und RB Leipzig über eine Verpflichtung des 21-Jährigen nachdenken. Dazu haben sich nach Angaben des Beraters auch die AS Monaco, Olympique Lyon, Stoke City, der FC Everton und der FC Valencia nach der Möglichkeit eines Transfers erkundet.

Gleichzeitig gibt es noch ein weiteres Problem, mit dem sich die Interessenten herumplagen müssen: Traoré ist lediglich an Ajax Amsterdam ausgeliehen, steht aber noch bis 2019 beim FC Chelsea unter Vertrag. Selbst wenn der neue englische Meister ohne den Burkiner plant, dürften die Blues wie so oft eine saftige Ablösesumme verlangen. Allein die Leihgebühr, die Ajax für zwölf Monate nach London überwies, betrug satte zwei Millionen Euro.