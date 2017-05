Draxler kritisiert "enormen Hype"

Julian Draxler hat unter anderem den Umgang mit Mario Götze kritisiert

Mittelfeldspieler Julian Draxler hat die extrem hohe Erwartungshaltung an die heutigen Fußballprofis kritisiert. Wie hoch der Druck auf die Spieler ist, könne man am Beispiel Mario Götze sehen, sagte der 23-Jährige.

Die Erwartungen an die heutige Generation Profis sei zwar überall hoch, "aber manchmal ist es schon krass", sagte der Pariser im Interview mit dem Magazin "footballmgzn". Was genau er damit meinte, erläuterte er am Beispiel Mario Götze.

Dieser habe das DFB-Team erst zum WM-Titel geschossen und anschließend auch in der Liga gute Leistungen gezeigt. "Dann haben die Bayern noch einen Haufen anderer Top-Spieler für den Offensivbereich geholt. Und Mario musste sich bald fragen lassen, ob er 'bereut' habe, das Tor im WM-Finale geschossen zu haben", erklärte Draxler, wie schnell das Pendel von der einen in die andere Richtung ausschlagen kann. "Der Hype", so Draxler, "ist enorm".

Er selbst hat sich mit den Begleitumständen mittlerweile abgefunden und sagt: "Ich lasse einige Dinge nicht mehr so extrem an mich ran. Ich bin viel klarer in der Beurteilung und Bewertung dessen, was um meine Person herum passiert."

Seinen viel diskutierten Wechsel von Wolfsburg nach Paris bereut Draxler trotz der verpassten Meisterschaft nicht. Er habe direkt nach der Ankunft in Paris den Eindruck gewonnen, dass "mir der Schritt sportlich sehr gut tun und mich auch persönlich weiterbringen würde".