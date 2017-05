Offiziell! Grifo wechselt zur Borussia

Vincenzo Grifo wechselt zur kommenden Saison nach Gladbach (Bild: twitter/borussia)

Der erste große Wechsel des Sommers ist perfekt: Nach zwei Jahren im Trikot des SC Freiburg verlässt Vincenzo Grifo die Breisgauer und schließt sich Borussia Mönchengladbach an.

Der 24-Jährige, in der abgelaufenen Saison mit sechs Toren und elf Vorlagen einer der besten Spieler in der Mannschaft von Trainer Christian Streich, unterschreibt bei den Fohlen einen Vertrag bis 2021. Über die Ablösesumme ist bislang nichts bekannt, im Gespräch war zuletzt ein Ablöse von fünf bis sechs Millionen Euro.

"Vincenzo Grifo hat in den vergangenen zwei Jahren in Freiburg eine hochinteressante Entwicklung genommen und ist maßgeblich beteiligt an der herausragenden Saison des SC Freiburg", schwärmte Borussia-Sportdirektor Max Eberl vom Neuzugang. "Mit seinen Qualitäten wird er uns in der Offensive noch flexibler machen und wir freuen uns, dass wir ihn zu Borussia holen konnten."

Vincenzo Grifo vom @scfreiburg hat bei Borussia einen Vertrag bis 2021 unterschrieben! pic.twitter.com/h9zTI3GMEw — Borussia (@borussia) 28. Mai 2017

Für Grifo, der in der Jugend des Karlsruher SC groß wurde, ist der Halt in Gladbach nach Hoffenheim, Dresden, Frankfurt und Freiburg die fünfte Profistation.