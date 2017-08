Córdoba fit für erste Pokalhürde

Jhon Córdoba hat sich von seiner Hüftblessur erholt

Rekord-Transfer Jhon Córdoba steht dem 1. FC Köln in der DFB-Pokalpartie am Samstag in Bremerhaven beim Fünftligisten Leher TS zur Verfügung.

"Wenn sich nichts gravierend ändert, wird er beim Spiel dabei sein", verriet Trainer Peter Stöger. Der für rund 16 Millionen Euro vom FSV Mainz 05 verpflichtete kolumbianische Stürmer Córdoba hatte sich im letzten Test des FC beim Regionalligisten TSV Steinbach eine Hüftblessur zugezogen. Verletzt fehlen werden Angreifer Yuya Osako und Ersatztorhüter Sven Müller.

#Stöger: Die Mannschaft hat gut in der Vorbereitung gearbeitet. Wir freuen uns drauf, dass es wieder losgeht. #LTSKOE #effzeh pic.twitter.com/L3uDtl1VWO — 1. FC Köln (@fckoeln) 10. August 2017

Im Spiel gegen den krassen Underdog will Stöger vor allem eins: die Pflicht erfüllen. "Wir werden uns auf uns konzentrieren. Es ist das erste Pokalspiel und wir wollen weiterkommen", so der Österreicher. Seine Mannschaft habe in der Vorbereitung gut gearbeitet und freue sich drauf, "dass es wieder losgeht".