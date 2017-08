Kantersieg für DFB-U19-Juniorinnen

Souveräner Erfolg für Maren Meinert und die deutsche U19

Die bereits für das Halbfinale qualifizierten deutsche U19-Fußballerinnen haben sich bei der EM in Nordirland mit einem Torfestival auf die heiße Phase eingestimmt.

Ihr drittes Gruppenspiel gewann die Auswahl von DFB-Trainerin Maren Meinert gegen die Gastgeberinnen mit 6:0 (3:0) und ist nach den Siegen über Spanien (2:0) und Schottland (3:0) weiter ohne Gegentreffer.

In Ballymena erzielte Klara Bühl vom SC Freiburg einen frühen Doppelpack (5./26.), Annalena Rieke (28.) erhöhte noch vor der Pause. Kristin Kögel (58.), Caroline Siems (62.) und Anna Gerhardt (86.) legten nach. Auf dem Weg zum angestrebten siebten EM-Titel trifft der deutsche Nachwuchs als Sieger der Gruppe A am Donnerstag in Belfast auf Frankreich, Zweiter der Staffel B.