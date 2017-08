WM 2026: 44 Spielorte auf Kandidatenliste

Die WM 2016 könnten in den USA, Kanada und Mexiko stattfinden

49 Stadien in 44 Städten - das Organisationskomitee für eine Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko hat eine erste Liste von möglichen Austragungsorten erstellt, in denen die 80 Spiele der ersten Endrunde mit 48 Mannschaften ausgetragen werden sollen. Die Kandidaten haben nun bis zum 5. September Zeit, sich offiziell als Gastgeber zu bewerben.

Das vereinigte Bewerbungskomitee UBC teilte mit, "mindestens zwölf Städte" würden 2026 Spiele ausrichten. In den USA kommen für die dort vorgesehen 60 Spiele 34 Städte infrage, in Kanada sind es sieben (für zehn Spiele), in Mexiko drei (für zehn Spiele). Weil der Weltverband FIFA ein Fassungsvermögen von mindestens 40.000 Zuschauern vorgibt, kommen in Mexiko ohnehin nur die Hauptstadt Mexiko-Stadt, Monterrey und Guadalajara infrage.

Gegenkandidat für die Dreier-Bewerbung ist Marokko, das derzeit nur über sechs Stadion mit einem Fassungsvermögen von mehr als 40.000 Plätzen verfügt. Alleine in den USA gibt es dagegen mehr als 130 Arenen dieser Größe. Mit 105.000 Plätzen ist das Stadion des Football-Klubs Dallas Cowboys das größte auf der UBC-Liste, es wird daher als Kandidat für das Endspiel gehandelt.

Die Liste der potenziellen WM-Städte:

USA: Atlanta, Baltimore, Birmingham/Alabama, Boston (Foxborough/Standort bei der WM 1994 in den USA), Charlotte, Chicago (WM 1994), Cincinnati, Cleveland, Dallas (2 Stadien/WM 1994), Denver, Detroit (WM 1994), Green Bay/Wisconsin, Houston, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City/Missouri, Las Vegas, Los Angeles (3 Stadien/WM 1994), Miami, Minneapolis, Nashville, New Orleans, New York/New Jersey (WM 1994), Orlando (WM 1994), Philadelphia, Phoenix (Glendale), Pittsburgh, Salt Lake City, San Antonio, San Diego, San Francisco/San Jose (Santa Clara/WM 1994), Seattle, Tampa, Washington DC (WM 1994).

Kanada: Calgary, Edmonton, Montréal (2 Stadien), Ottawa, Regina, Toronto (2 Stadien), Vancouver

Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt, Monterrey