RB-Talent Augustin fliegt aus U21-Team

Jean-Kévin Augustin flog aus dem Kader des französischen U21-Teams

Bundesliga-Profi Jean-Kévin Augustin ist vorläufig aus der französischen U21-Nationalmannschaft geworfen worden, weil er sich mit dem Trainer angelegt hatte.

Der Neuzugang von RB Leipzig war bei einem Länderspiel in Laval gegen Chile (1:1) am Freitag zur Halbzeit ausgewechselt worden.

Der Stürmer, für den Leipzig 13 Millionen Euro an Paris St. Germain überwiesen hat, hatte Trainer Sylvain Ripoll daraufhin in der Kabine verbal heftig kritisiert. Augustin durfte deshalb schon am Samstag nach Leipzig zurückkehren.

Ripoll begründete seine Maßnahme damit, dass die Spieler einen Verhaltenskodex unterschrieben hätten, den Augustin durch seine verbalen Entgleisungen verletzt habe. Frankreich beginnt die Qualifikation für die EM 2019 am Dienstag in Le Mans gegen Kasachstan.

Der Kodex war eingeführt worden, nachdem 2006 fünf Spieler, darunter der heutige Atlético-Madrid-Star Antoine Griezmann, vor einem Playoff-Spiel gegen Norwegen von der Atlantikküste in eine Disco in Paris aufgebrochen waren.