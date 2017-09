Nagelsmann träumt vom FC Bayern

Julian Nagelsmann zieht es nach München

Julian Nagelsmann hat durch seine Erfolge mit Hoffenheim längst Begehrlichkeiten anderer Klubs geweckt. Allen voran der FC Bayern München wurde bereits mit dem 1899-Coach in Verbindung gebracht. Nun hat sich Nagelsmann selbst dazu geäußert.

Im Interview mit "Eurosport"-Experte Matthias Sammer hat Julian Nagelsmann seine Zukunftsplanung offenbart. Demnach zieht er bald zusammen mit seiner Ehefrau und seinem Kind nach München: "Wir bauen dort ein Haus. Wir haben eine familiäre Verbindung dort hin. Das ist unsere Heimat."

Vorerst hat dieser Wohnsitz-Wechsel jedoch nichts mit einem Wechsel der Trainerbank zu tun. "Ich bin sehr, sehr glücklich in meinem Leben", so Nagelsmann, der seit Anfang 2016 die Geschicke als Cheftrainer bei 1899 Hoffenheim leitet. Allerdings kann sich der 30-Jährige in Zukunft auch ein Szenario beim FC Bayern München vorstellen: "Der FC Bayern würde mich noch ein Stück glücklicher machen. Aber es ist nicht so, dass mein Lebensglück total vom FC Bayern abhängt."

Nagelsmann von Hoeneß-Lob geschmeichelt

Der FC Bayern spiele dabei in Nagelsmanns "Träumen schon eine etwas größere Rolle". Sollte sich der Wechsel an die Isar, über den vor Nagelsmanns Vertragsverlängerung im Sommer bereits heftig spekuliert worden war, aber nicht erfüllen, "werde ich trotzdem als glücklicher Mensch irgendwann zu Grabe gehen." Nagelsmann hat in Hoffenheim bis 2021 unterschrieben.

Dennoch sei der letztjährige "Trainer des Jahres" glücklich über die zuletzt von Bayern-Präsident ausgesprochene Wertschätzung: "Es freut mich, wenn ein Mann wie Uli Hoeneß, der den FC Bayern groß gemacht, von mir ein bisschen etwas hält."

Bereits 2015 wollte Hoeneß den jungen Coach als Jugend-Trainer nach München lotsen. Damals scheiterte ein Wechsel allein am Veto von Dietmar Hopp.