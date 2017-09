WM-Aus für van Marwijk - Bauza übernimmt Saudis

Nicht mehr Trainer von Saudi-Arabien: Bert van Marwijk

Der frühere Bundesliga-Trainer Bert van Marwijk hat Saudi-Arabien zur WM 2018 geführt, wird die Mannschaft in Russland aber nicht betreuen.

Der nationale Fußballverband SAFF gab am Donnerstag die Trennung vom Niederländer bekannt und stellte den Argentinier Edgardo Bauza als Nachfolger vor. Saudi-Arabien hatte sich am 5. September mit einem 1:0 gegen Japan für die WM-Endrunde qualifiziert.

Im Gespräch mit dem niederländischen TV-Sender "NOS" erklärte van Marwijk, einst Trainer von Borussia Dortmund und dem Hamburger SV, die Verhandlungen zur Vertragsverlängerung seien gescheitert. "Ich habe sie abgebrochen. In der vergangenen Woche sind einige Mitglieder meines Stabs entlassen worden. Das kann ich nicht akzeptieren", sagte er.

Zudem habe der Verband von dem 65-Jährigen verlangt, dass er seinen Hauptwohnsitz in den arabischen Staat verlege. "Das war für mich nicht verhandelbar. Ich will dort nicht permanent wohnen", sagte van Marwijk, der 2010 mit den Niederlanden im WM-Finale gegen Spanien gestanden hatte. Zu van Marwijks Betreuerstab in Saudi-Arabien gehörte auch der frühere Bayern-Profi Mark van Bommel.

Edgardo Bauza hatte erst im Mai die Nationalmannschaft der Vereinigten Arabischen Emirate übernommen. Zuvor trainierte er Argentinien.