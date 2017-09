Bayern-Flirt: Hitzfeld kritisiert Nagelsmann

Julian Nagelsmann wird von Trainer-Legende Hitzfeld kritisiert

Trainer-Legende Ottmar Hitzfeld hat Hoffenheims Coach Julian Nagelsmann für dessen offensive Aussage zum FC Bayern München getadelt. Zudem rät der 68-Jährige dem Newcomer zum Verbleib bei der TSG.

"Ich finde es richtig, dass man sagt: Bayern ist ein Wunsch von mir, dort einmal trainieren zu können, mit den Nationalspielern, dem Druck und so weiter. Das ist offen und ehrlich. Aber er hat da ein bisschen zu viel Sympathie für Bayern gezeigt und das kam in Hoffenheim nicht gut an und bei Bayern kam es sicherlich auch nicht so gut an", sagte Hitzfeld bei "DAZN". Hitzfeld traut dem erst 30 Jahre alten Nagelsmann aber zu, aus solchen Interviews zu lernen.

Nagelsmann hatte gegenüber "Eurosport" erklärt: "Der FC Bayern spielt in meinen Träumen schon eine etwas größere Rolle. Ich bin sehr, sehr glücklich mit meinem Leben - und der FC Bayern würde mich vielleicht noch ein Stück glücklicher machen."

Hitzfeld rät Nagelsmann zu Hoffenheim-Verbleib

Abgesehen von diesem Fauxpas fand Hitzfeld lobende Worte für den Shooting Star der Trainer-Szene. "Nagelsmann ist ein Trainer, der sehr viel Selbstbewusstsein besitzt. Da spürt man, dass er eine Führungspersönlichkeit ist. Er ist gewohnt, ein Team zu führen."

Die Beförderung von Nagelsmann zum Cheftrainer in Hoffenheim bezeichnete Hitzfeld als "Glücksgriff" von Klub-Mäzen Dietmar Hopp, auch wenn dieser damit ein "enormes Risiko" gegangen sei.

Der frühere Bayern- und BVB-Coach Hitzfeld rät Nagelsmann zu einem längerfristigen Verbleib im Kraichgau. Es sei "wünschenswert, dass er noch möglichst drei, vier Jahre bei Hoffenheim bleibt."

"Ancelotti für mich ein sehr guter Trainer"

Den in die Kritik geratenen Bayern-Trainer Carlo Ancelotti verteidigte Hitzfeld: "Ancelotti ist ein Praktiker. Er weiß, worauf es ankommt. Er ist ja auch ein Trainer, der viel rotiert, der vielen Spielern eine Chance gibt, Spielpraxis zu sammeln. Und er weiß, wie man mit den Kräften haushaltet. Insofern ist Ancelotti für mich ein sehr guter Trainer."

Dass Ancelotti in der schwierigen Situation derzeit die Ruhe bewahrt, lobte Hitzfeld. "Er weiß, die Vorbereitung ist schon wichtig, aber nicht so wichtig, wie wenn es Punkte gibt. Dann muss die Mannschaft Präsenz zeigen."