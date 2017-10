San Marino trotz Sieglos-Quali begeistert

Der deutsche WM-Quali-Gegner San Marino ist zufrieden mit der WM-Quali

Acht Pleiten in acht Spielen - und dennoch wertet die Nationalmannschaft von San Marino die WM-Qualifikation in der deutschen Gruppe C als Erfolg.

"Wir haben zwei Tore erzielt in dieser Quali - das haben wir zuvor noch nie geschafft", sagte Nationaltrainer Pierangelo Manzaroli der norwegischen Nachrichtenagentur "NTB".

Die beiden Duelle mit der deutschen Elf verlor San Marino ohne eigenes Tor klar (0:8, 0:7), in Norwegen (1:4) und Aserbaidschan (1:5) gelang bei ebenfalls deutlichen Niederlagen aber jeweils ein Treffer. Am Donnerstag empfängt der Fußball-Zwerg die Norweger, zum Abschluss am Sonntag tritt er in Tschechien an.

Auf die Frage, ob San Marino Norwegen schlagen könne, sagte Manzaroli: "Ha, ha, ha, das wird schwierig, obwohl wir immer davon träumen, unseren ersten Sieg in einem Qualifikationsspiel einzufahren."

San Marino hat nur eines seiner 146 Länderspiele gewonnen - im April 2004 gegen Liechtenstein (1:0). Dem stehen 141 Niederlagen und ein Torverhältnis von 23:632 gegenüber.