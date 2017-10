Mega-Ablöse: Bayern an Trabzon-Talent dran?

Abdülkadir Ömür soll von mehreren europäischen Topklubs umworben werden

Bayern München scheint seine Transfer-Bemühungen auch nach dem Schließen des Transferfensters voranzutreiben. Offenbar hat der Rekordmeister einen türkischen Youngster ins Visier genommen.

Wie mehrere türkische Medien berichten, soll Bayern an Abdülkadir Ömür von Trabzonspor interessiert sein. Den Berichten zufolge haben die FCB-Verantwortlichen bereits Kontakt zum Klub des 18-Jährigen aufgenommen. Außerdem sollen in den kommenden Wochen Scouts in die Türkei geschickt werden, um den Angreifer genauer zu beobachten.

Bayern ist laut türkischen Medienberichten bereit, stolze 38 Millionen Euro für den Youngster zu zahlen. Doch bei einem möglichen Deal soll Ömür nicht direkt an die Säbener Straße kommen, sondern noch zwei weitere Jahre Spielpraxis bei Trabzonspor sammeln, heißt es.

Ömür steht offenbar nicht nur bei den Münchenern auf dem Zettel. Auch der FC Arsenal und Atlético Madrid sollen bereits beim SüperLig-Klub angeklopft und sich nach der Verfügbarkeit des U19-Nationalspielers erkündigt haben.

#trabzonspor 🔴🔵🙏🏻 A post shared by Abdülkadir Ömür (@abdulkadiromur10) on Oct 3, 2017 at 8:38am PDT

"Arsenal will Abdülkadir verpflichten", bestätigte Ex-Trabzonspor-Trainer Sadi Tekelioğlu: "Ich habe gehört, dass auch Atlético Interesse hat, doch Arsenal hat die besseren Karten. Wenger weiß, wie man junge Fußballer fördert. Abdülkadir wird sich in Europa entwickeln."

Ömür kommt aus der Jugendabteilung von Trabzonspor und spielt seit dieser Saison für die Profis. Dabei kam er bislang fünf Mal zum Einsatz und konnte mit zwei Vorlagen überzeugen. Der 18-Jährige ist sowohl im zentralen Mittelfeld als auch auf dem rechten Flügel einsetzbar. Seinen Vertrag hat der Youngsters vor kurzem bis 2022 verlängert.