Bericht: Inter Mailand forciert Reus-Transfer

Wechselt Marco Reus nach Italien?

Während Marco Reus aktuell noch immer seinen Kreuzbandriss auskuriert, häufen sich die Wechsel-Gerüchte um den Dortmund-Star. Diese hatte der 28-Jährige zuletzt selbst forciert.

"Es gibt schon international vier, fünf Vereine, die mich reizen – das ist doch klar. Am 31. Mai 2019 werde ich 30 Jahre alt. Das wäre dann mein letzter großer Vertrag und meine letzte Möglichkeit, noch einmal etwas anderes auszuprobieren", hatte Reus zuletzt der "GQ" gesagt. "Ich finde, ich muss so ehrlich und fair sein – und sagen, dass ich jetzt noch nicht weiß, wohin es mich verschlägt."

Diese Aussagen des Mittelfeldspielers befeuerten die eh schon brodelnde Gerüchteküche erneut. So berichtet das italienische Portal "Calciomercato" nun, dass Inter Mailand großes Interesse am deutschen Nationalspieler haben soll. Die chinesische Suning Gruppe, Besitzer der Nerrazzuri, habe Reus als größtes Transfer-Ziel im kommenden Jahr ausgegeben.

Der gebürtige Dortmunder könnte für Inter und seine Investoren ein echter Prestige-Transfer werden. In Anbetracht des 2019 auslaufenden Vertrags, müsste Inter wohl "nur" 30 Millionen Euro für Reus bezahlen, vermutet "Calciomercato".

An dem in den letzten Jahren gesunkenen Marktwert des Angreifers sind vor allem dessen Verletzungen Schuld. Kreuzbandrisse und eine Schambeinverletzung warfen Reus immer wieder zurück - aktuell laboriert er an einem Anriss des Kreuzbandes. Reus fällt damit wohl bis März 2018 aus.