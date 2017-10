WAC-Talent schießt ÖFB-U17 zum Auftaktsieg

Erleichterung bei den Rot-Weiß-Roten

Mehr Mühe als erwartet hatte das österreichische U17-Nationalteam zum Auftakt der EM-Qualifikation. Die Auswahl aus Luxemburg wurde dank eines Doppelpacks von Marcel Monsberger mit 2:1 bezwungen.

Der WAC-Stürmer, der in dieser Saison auch schon zwei Tore in der Regionalliga Mitte erzielte, brachte die ÖFB-Elf im rumänischen Buftea in der 33. Minute in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Clayton Duarte konnte der 16-Jährige die Führung in der 56. Minute wiederherstellen.

In der Schlussphase wurde es noch einmal hitzig. Sowohl Luxemburgs Ryan Lohei, als auch Tobias Koch von Sturm Graz wurden vorzeitig vom Platz gestellt. In der Nachspielzeit drückte Luxemburg auf den Ausgleich, drei Hochkaräter wurden aber nicht genutzt.

"Wir wussten, dass es gegen Luxemburg schwer wird. Meine Mannschaft ist super aufgetreten, über weite Strecken haben wir auf ein Tor gespielt. Luxemburg hat versucht, über Einzelspieler und körperliche Härte zu kommen. Die Schlussphase war hektisch, aber über die 80 Minuten gesehen haben wir das Spiel souverän und verdient für uns entschieden. Wir sind sehr zufrieden mit den drei Punkten zum Auftakt", meinte Teamchef Rupert Marko nach dem Spiel.

Am 26. Oktober trifft Österreich auf Litauen (14:00 Uhr) und am 29. Oktober folgt der Abschluss gegen Rumänien (16:00 Uhr).

Mehr dazu:

>> Ergebnisse und Tabelle U17-EM-Qualifikation Gruppe 10

red