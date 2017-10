Auch Aubameyang fehlt dem BVB in Magdeburg

Fehlt im Pokalspiel: Pierre-Emerick Aubameyang

Allmählich gehen Borussia Dortmund für das Pokalspiel beim Drittligisten 1. FC Magdeburg die Spieler aus. Auch Superstar Pierre-Emerick Aubameyang wird beim Drittligisten nicht antreten.

Das bestätigte der Bundesliga-Tabellenführer am Montagabend. Aubameyang habe demnach am Nachmittag über muskuläre Probleme geklagt. Die Verantwortlichen wollten daraufhin kein Risiko für die kommenden Bundesliga- und Champions-League-Wochen eingehen und strichen den 28-Jährigen aus dem Kader für die Zweitrundenpartie im DFB-Pokal am Dienstagabend (ab 20:45 Uhr).

Aubameyang ist bei Weitem nicht der einzige Starspieler, der dem BVB in Magdeburg fehlen wird. Neben dem Gabuner fehlen Cheftrainer Peter Bosz unter anderem noch die verletzten Marco Reus und Ömer Toprak. Außerdem ließ der Niederländer bereits durchblicken, dass die Spieler Götze, Pulisic und Weigl im Pokalspiel geschont werden.

Für Top-Torjäger Aubameyang könnte Weltmeister André Schürrle zurück ins Team rutschen. Der 26-Jährige hat seinen Muskelfaserriss überstanden und brennt nach neun Wochen Abstinenz auf sein Comeback für die Schwarz-Gelben.