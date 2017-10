Ex-BVB-Stürmer soll Kölner Torflaute beenden

Adrián Ramos erzielte in 209 Bundesliga-Einsätzen 71 Tore

Mit zwei Punkten aus neun Spielen und drei erzielten Treffern steckt der 1. FC Köln tief in der Krise. Um aus dem Tabellenkeller herauszukommen und der Torflaute entgegenzuwirken, will sich das Schlusslicht offenbar im Winter verstärken.

Laut "Express"-Informationen ist der FC an Adrián Ramos interessiert. Der Kolumbianer spielte von 2009 bis 2014 für Hertha BSC. Nach knapp drei Jahren bei Borussia Dortmund zog es den Stürmer per Leihe nach Spanien zum damaligen Erstligisten Granada CF, wo er den Abstieg in die Zweitklassigkeit verhindern sollte - vergeblich.

Danach war ein Wechsel zum chinesischen Klub Chongqing Dangdai Lifan vorhergesehen. Doch Ramos wurde für ein weiteres Jahr nach Granada ausgeliehen. Dort ist der 31-Jährige derzeit aufgrund einer Oberschenkelverletzung außer Gefecht gesetzt.

Trabajando, mejorando y fortaleciendo cada día para volver pronto 🙏🏾 Dios los bendiga a todos! A post shared by Gustavo Adrian Ramos (@adrianramosla20) on Sep 27, 2017 at 8:54am PDT

Die FC-Verantwortlichen beschäftigen sich offenbar nicht zum ersten Mal mit Ramos. Bereits 2015 gab es Gerüchte, der 35-fache Nationalspieler solle den verletzen Patrick Helmes ersetzen.

Mit Jhon Córdoba und Claudio Pizarro hat Köln bereits zwei Stürmer in dieser Saison verpflichtet. Beide konnten noch keinen Liga-Treffer erzielen.