Kovač nach Frankfurter Arbeitssieg erleichtert

Niko Kovač und seine Frankfurter erfüllten ihre Pflicht im Pokal

Eintracht-Coach Niko Kovač hat der lange Zeit schwachen Leistung seiner Mannschaft in der 2. Runde des DFB-Pokals keine größere Bedeutung beigemessen.

"Wir wussten, dass es ein ganz anderes Spiel als gegen den BVB wird. Es ging darum, in das Achtelfinale zu kommen. Jetzt müssen wir uns den Mund abputzen und weiter arbeiten", sagte Kovač nach dem 4:0 (1:0) beim Regionalligisten 1. FC Schweinfurt 05.

Mit einem beeindruckenden Auftritt hatten die Hessen Borussia Dortmund am Wochenende noch ein 2:2 abgetrotzt, am Dienstagabend fehlte dem Bundesligasiebten in Unterfranken aber lange das Durchsetzungsvermögen. "Wir haben keine Ruhe reinbekommen, hatten viele Ballerverluste", monierte Kovač.

Für das Punktspiel am Freitag beim FSV Mainz 05, das bekräftigte auch Sportvorstand Fredi Bobic, könne das Duell aber keine wirklich hilfreichen Erkenntnisse liefern. "Das wird wieder ganz anders. Das Niveau, die Rahmenbedingungen und damit der Charakter des Spiels werden nicht sein wie in Schweinfurt", sagte Bobic, dessen Team bei den Rheinhessen eine schwache Bilanz aufweist: "Es wird Zeit, dass wir endlich was holen."