Pokal-Hammer! Bayern empfängt den BVB

Das Achtelfinale hat ein echtes Spitzenspiel parat

Topspiel schon im Achtelfinale: Rekordsieger Bayern München erwartet schon in der Runde der letzten 16 des DFB-Pokals den Titelverteidiger Borussia Dortmund.

Das ergab die Auslosung durch Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund im Rahmen der "ARD"-Sportschau.

Die aktuellen Topteams der Bundesliga hatten sich 2012, 2014 und 2016 erst im Endspiel gegenübergestanden. In der vergangenen Saison trafen beide Klubs zudem im Halbfinale aufeinander, dabei hatte der BVB in München mit einem 3:2 das bessere Ende für sich.

Bayerns Abwehrspieler Mats Hummels kommentierte die Auslosung launig via Twitter: "Dritte Runde. Zweites Finale. Unglaublich. Das Spiel hat dann bald jeder häufiger gesehen als 'Sissi' zu Weihnachten." Bereits in der zweiten Runde hatten die Münchner Vizemeister RB Leipzig aus dem Weg geräumt.

Third round. Second final. Unbelievable 😄 — Mats Hummels (@matshummels) 29. Oktober 2017

Vorjahresfinalist Eintracht Frankfurt muss bei Zweitligist 1. FC Heidenheim antreten. Der SC Paderborn, einziger verbliebener Drittligist im Wettbewerb, erwartet den Zweitligisten FC Ingolstadt.

Borussia Mönchengladbach und Bayer 04 Leverkusen stehen sich ebenso in einem Westduell gegenüber wie Schalke 04 und der 1. FC Köln.

Das Achtelfinale findet am 19. und 20. Dezember statt, das Endspiel in Berlin am 19. Mai 2018.

Die Paarungen im Überblick:

1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart

1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg

Bayern München - Borussia Dortmund

1. FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt

Werder Bremen - SC Freiburg

Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen

SC Paderborn 07 - FC Ingolstadt 04

Schalke 04 - 1. FC Köln

Der Live-Ticker zur Auslosung zum Nachlesen:

+++ 18: 17 Uhr: Last but not least: Schalke empfängt den 1. FC Köln+++

+++ 18: 16 Uhr: Ingolstadt gegen Paderborn lautet die nächste Partie +++

+++ 18: 15 Uhr: Gladbach fährt zum Derby nach Leverkusen +++

+++ 18: 13 Uhr: Werder muss gegen die Freiburger ran +++

+++ 18: 13 Uhr: Heidenheim spielt zuhause gegen Eintracht Frankfurt +++

+++ 18: 11 Uhr: Der Kracher ist perfekt +++

Es kommt zum deutschen Clásico. Borussia Dortmund muss in die Allianz Arena. Pokal-Wahnsinn! Auch Norbert Dickel fehlen die Worte.

+++ 18: 11 Uhr: Wolfsburg muss nach Nürnberg +++

+++ 18: 10 Uhr: Vorgeplänkel vorbei, los geht's+++

Mainz 05 empfängt den VfB Stuttgart im ersten Achtelfinale.

+++ 18:03 Uhr: Keine Glücksfee +++

Effenberg wird im Übrigen ungern als "Glücksfee" bezeichnet. Der zweifache DFB-Pokalsieger bevorzugt den Begriff "Glücksbringer". In wenigen Minuten schreitet der "Tiger" dann hoffentlich endlich zur Tat. Mach' et Effe!

+++ 17:58 Uhr: Generalprobe +++

Gute Vorbereitung ist alles. Glücksfee Effenberg zieht sich schon mal warm.

+++ 17:51 Uhr: Duelle kurz vor Weihnachten +++

Der DFB hat die Achtelfinal-Spiele für den 19. und 20. Dezember terminiert. Das Finale im Berliner Olympiastadion findet dann fünf Monate später am 19. Mai 2018 statt.

+++ 17:45 Uhr: Die Spannung steigt +++

Die Arena in Dortmund füllt sich langsam. Von Losfee Stefan Effenberg fehlt aber noch jede Spur.

+++ 17:40 Uhr: BVB souverän, Bayern glücklich +++

Von den absoluten Top-Teams hat es RB Leipzig nicht in die Runde der letzten Sechzehn geschafft. Die Roten Bullen mussten gegen Bayern München die Segel streichen - denkbar knapp mit 4:5 nach Elfmeterschießen. Souverän meisterte Titelverteidiger Borussia Dortmund seine Zweitrunden-Hürde. Der BVB fuhr trotz seiner aktuellen Form-Krise beim 1. FC Magdeburg aus der 3. Liga einen 5:0-Kantersieg ein. Ein angsteinflößender Gegner sind die Schwarzgelben allerdings derzeit dennoch nicht.

+++ 17:35 Uhr: Nur noch ein Drittligist vertreten +++

Richtig dicke Überraschungen gab es in der zweiten Pokal-Runde unter der Woche nicht. Ein echter "Kleiner" ist im Wettbewerb nicht mehr vertreten. Drittliga-Spitzenreiter SC Paderborn ist das einzige Team im Lostopf, das nicht aus der ersten oder zweiten Bundesliga stammt. Die Ostwestfalen genießen also im Achtelfinale garantiert Heimrecht.

+++ Hallo und herzlich willkommen zur Auslosung des Achtelfinals im DFB-Pokal! Im deutschen Fußballmuseum in Dortmund rollen ab 18 Uhr die Loskugeln. Wir sind live im Ticker dabei. Losfee ist übrigens heute der frühere Nationalspieler Stefan Effenberg. +++