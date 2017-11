Änderungen im Uruguay-Kader für ÖFB-Test

Teamchef von Uruguay - Oscar Tabarez

Uruguays Teamchef Oscar Tabarez hat am Donnerstag für die Testspiele am 10. November in Warschau gegen Polen und vier Tage später in Wien gegen Österreich drei Änderungen vorgenommen. Guillermo Varela (CA Penarol), Alvaro Gonzalez (Nacional Montevideo) und Cristian Rodriguez (Atletico Penarol) kamen neu in den 23-Mann-Kader.

Nicht mehr dabei sind Goalie Fernando Muslera (Galatasaray) sowie Mauricio Lemos (Las Palmas) und Egidio Arevalo Rios (Racing Club de Avellaneda).

Uruguays aktualisierter 23-Mann-Kader für das Testspiele am 10. November in Warschau gegen Polen und am 14. November in Wien gegen Österreich:

Tor: Martin Silva (Vasco da Gama), Martin Campana (Independiente de Avellaneda)

Feldspieler: Diego Godin (Atletico Madrid), Sebastian Coates (Sporting Lissabon), Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Maximiliano Pereira (FC Porto), Gaston Silva (Independiente de Avellaneda), Martin Caceres (Hellas Verona), Guillermo Varela (CA Penarol), Matias Vecino (Inter Mailand), Federico Valverde (La Coruna), Rodrigo Bentancur (Juventus Turin), Alvaro Gonzalez (Nacional Montevideo), Carlos Sanchez (CF Monterrey), Nahitan Nandez (Boca Juniors), Cristian Rodriguez (Atletico Penarol), Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro Belo Horizonte), Jonathan Urretaviscaya (Pachuca), Nicolas Lodeiro (Seattle Sounders), Gaston Pereiro (PSV Eindhoven), Cristhian Stuani (Girona), Maximiliano Gomez (Celta Vigo), Edinson Cavani (Paris St. Germain)

Mehr dazu:

>> Suárez fehlt Uruguay gegen Österreich

apa