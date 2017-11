BVB-Star Şahin tritt aus Nationalteam zurück

Nuri Şahin im türkischen Nationaltrikot (2010)

Nach über 100 Partien für die verschiedenen Altersklassen türkischer Auswahl-Teams erklärte Borussia Dortmunds Nuri Şahin seinen Rücktritt aus dem Nationalteam. Der 29-Jährige gab seine Entscheidung am Donnerstag über Twitter und Facebook bekannt.

Er sei "sehr dankbar", dass er sich "seinen Traum" von der Nationalelf der Türkei erfüllen konnte und jeder einzelne Schritt, den er im Dress der Türkei zurücklegen durfte, habe ihn "mit Stolz erfüllt", erklärte Şahin. Nun sei es aber an der Zeit, der Jugend den Vortritt zu lassen.

"Ich glaube voller Überzeugung und Enthusiasmus an die neue Generation junger türkischer Spieler und bin fest davon überzeugt, dass sie innerhalb der nächsten zehn bis 15 Jahre zu großen Erfolgen führen kann. [...] Ich beende hiermit meine Karriere in der Nationalmannschaft, weil ich von diesem Moment an der Jugend den Vortritt lassen will", erklärte Şahin.

Die Türkei, für die Sahin 52 A-Länderspiele bestritt, war in der Qualifikation für die WM-Endrunde 2018 in Russland gescheitert. Dem türkischen Fußball wolle er allerdings auch nach seinem Rücktritt verbunden bleiben und helfen.