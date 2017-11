"Kein Risiko": Boateng reist ab

Jérôme Boateng verpasst den Jahresabschluss der Nationalmannschaft

Innenverteidiger Jérôme Boateng wird auch den Jahresabschluss der deutschen Nationalmannschaft verpassen.

"Er hat diese Woche nicht trainiert, hat sich behandeln lassen, wird das am Samstag und am Sonntag auch noch tun", sagte Bundestrainer Joachim Löw vor dem Duell mit Frankreich am Dienstag (20:45 Uhr) in Köln: "Ich denke, dass er Anfang der Woche dann aber nach München zurückreisen wird."

Boateng hatte den Länderspiel-Klassiker im Londoner Wembleystadion gegen England am Freitag (0:0) wegen anhaltender muskulärer Probleme verpasst. "Ich gehe kein Risiko ein und lasse ihn lieber in Ruhe gesunden", sagte Löw.

In der Nationalmannschaft geht für den Abwehrspieler des FC Bayern damit ein Seuchen-Jahr zu Ende. 2017 bestritt der 29-Jährige nur ein einziges von 15 Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft. Beim 3:1-Qualifikationssieg in Nordirland stand Boateng 90 Minuten auf dem Feld.